中評現場：觀社火表演　台胞載歌載舞來互動

中評社沈陽2月25日電（記者 海涵）除了豐富的礦產資源，本溪市還蘊藏著一大藝術寶藏——本溪社火。台灣少數民族遼寧參訪團日前有幸觀看了精彩的本溪社火。



作為國家級非物質文化遺產項目的“本溪社火”，其實是一種歷史悠久的漢族民俗活動。社火的演出，主要在春節和元宵節期間。屬於武技類，因此也稱“武社火”，當地俗稱“武秧歌”。本溪社火類似於京劇中的武打戲，社火在出場時通常先排兵布陣，前面有將，後面有兵卒，呈現出古老戰場的氣勢。社火充分利用長矛、大刀、雙錘等十八般兵器，顯示“武”的力量，這是它的一大特點。本溪社火表演的一招一式，套路清晰，節奏急促，動作準確，使觀眾目不暇接。另外，本溪社火通過動作來展示故事情節，故事中的人物身份、性格用臉譜來體現。如黑臉的張飛、紅臉的關羽等。服飾上，主要有戰裙、快靴、花盔、靠旗等。



本溪社火主要流傳在本溪市明山區和本溪滿族自治縣一帶。過去交通閉塞，湯河和太子河在這裡匯流，形成了水上運輸主要通道的河運碼頭。那些被這裡豐富的礦產資源所吸引的中原商賈紛至沓來，沿太子河而上冶鐵、采煤，雲集從業，使這裡成為與中原經濟、文化進行交流的主要地域。古老的中原漢族文化在這裡得到融合和傳承，因太子河道是其交通要道，故而流傳地域大都沿太子河上游自下而上分布，形成了這裡民間文化生長的特殊地理環境。



本溪社火的代表節目有 《百草山》、《鳳鳴關》、《對鬆關》、《虎牢關》等。台灣少數民族遼寧參訪團一行觀看了其中的《對鬆關》、《鳳鳴關》和《三英戰呂布》。在現場可以看到，本溪社火的表演程序比較複雜。它的表演區域，有正場和反場之分。以鼓為中心，演員背向鼓時為正場，面向鼓時為反場。每出戲的主要角色，稱為“架梁的”（即武打藝人）。以兩夥藝人做完一套動作的“亮相”為一個單元，叫做“定式兒”。每個角色的出場動作，統稱為“拉架”。每出戲開場即出的，便是“架梁的”，他的出場動作多以“飛腳”為主。在煞鼓點（打鼓時的停頓）的同時“定式兒”，這時他必須站在正場的位置上。然後，再接做一套“拉架”動作，在煞鼓點的同時，又在反場做“定式兒”。其他的角色，則站在反場的位置上，與“架梁的”對峙。開打前，先由鼓師煞住鼓點，然後以“架梁的”頓搶為號，鼓師大喝一聲“嗨！”鼓點驟起，意味著開打。開打，是戲曲中的術語，就是戰鬥，武秧歌的開打，分為五個回合。第一回合叫“原位”，也就是說。對打的雙方，做完套路動作之後，又各自回到原來的位置。第二回合叫“單劃合”。“劃合”很像戲曲中的“過合”，也是一種調度手段，你來我往，互易其位。往來一次稱“單劃合”；兩次則為“雙劃合”。第三回合叫“ 橫場”，即對打雙方分別從正場和反場的位置調度到鼓的左右兩側。第四回合叫“雙劃合”。第五回合叫“敗場”，即 戰敗之後的退場。無論哪個角色，手中拿什麼樣的兵器，無論是幾個人的開打，都要做這五個回合的動作。每個回合所做的套路動作，幾乎是一樣的。



此外，記者還注意到，本溪社火表演中使用兵器種類較多，如：刀、棍、槍、劍、錘、鞭等。動作套路也較多，如：“刀對槍”、“槍對棍”、“槍對三節鞭”、“槍對斧”、“槍對雙刀”、“槍對槍”等。使用不同的兵器，有著不同的“定式兒”，因而“定式兒”也就很多，如：“弓步舉槍”、“虛步持刀”、“正步背棍”、“弓步持斧”等。根據兵器的不同性能和特點，把這些動作融合在不同的動作套路之中。



聚精會神地觀看完社火表演之後，滿身才藝的台灣少數民族也按捺不住了。身著鮮艶民族服裝的台灣父老鄉親也走向場地中手拉手、圍起圈載歌載舞。幾圈下來，熱情的台灣少數民族邀請社火演員們加入其中，兩岸同胞攜手共舞，其樂融融。

參訪團一行同社火演員合影留念（中評社 海涵攝）