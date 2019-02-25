吳海瑞：吳敦義最有勝算　韓不選打亂民調

吳海瑞。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹2月25日電（記者 黃文杰）中國勞工福利事業協會理事長、台灣省總工會前理事長吳海瑞接受中評社訪問表示，中國國民黨主席吳敦義與前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平同屬本土色彩，2020以吳最被看好，因吳的行政經歷是強項，如果“吳王配”會是最佳方案。現在高雄市長韓國瑜氣勢最高，但韓又不選，多少會打亂民調正確性。



吳海瑞，1949年生，現年70歲，中國勞工福利事業協會理事長、高峰生態藝文協會秘書長、勞資爭議獨立調解人、新竹縣勞資關係協會常務理事、台灣省總工會前理事長，跟國民黨主席吳敦義交情超過30年，每次吳敦義來新竹遇到吳海瑞，總愛用大陸“海瑞罷官”京劇來形容“海瑞”的名字取得好，效法學習明朝大臣海瑞“直言敢諫”。



他認為，如果吳王兩人搭配參選2020，可以打趴所有對手，當然提名會有“雜音”，敵人不會歌頌你，國民黨現在是吳當家，受到嚴厲且無情的批評，也是必然，更應該還給吳敦義一個公道。



被問到，吳敦義現在民調最低？怎可能贏過所有對手？



吳海瑞解釋，吳敦義現在民調低，在於初選辦法尚未公布，身為黨主席的他，總要顧慮公正性，不過一旦初選辦法公布，吳敦義也正式投入2020，就會看到民調開始逆勢上升，以吳敦義從政經歷這麼豐富，必然準備充裕之後，就會“出手”，現在民調誰高誰低，一點也不重要。況且現在韓國瑜氣勢最高，但韓又不選，多少會打亂民調正確性。



被問到，王金平是否願意屈就當副手？吳海瑞說，當然這是個人選擇，沒有人可以代表吳王回答，但是基於國民黨勝選，“吳王配”是最佳方案。



吳敦義跟王金平因為同屬本土，兩個人色彩過於一致？吳海瑞說，理論上“互補”是最好，但是蔡英文跟陳建仁，兩人有互補？



高雄市長韓國瑜現在黨內光芒，強過四個太陽，怎麼辦？



吳海瑞認為，韓國瑜本身沒有意願，加上才剛選上高雄市長，若又跳去選2020，不論代理或改選，對高雄市民怎樣交代？反倒是韓若不選2020，就會看到吳王兩人，是韓贏得高雄市長的幕後最大功臣，尤其吳敦義替全黨在運籌帷幄，在國民黨“一窮二白”沒有資源，還能替國民黨贏得15縣市大勝利，應該讓吳繼續帶領國民黨打贏2020。



被問到吳王兩人都是本土，吳敦義初選會贏王金平？

