中評現場：本溪座談　傾聽原住民歷史與糾葛

座談會現場（中評社 海涵攝） 中評社沈陽2月24日（記者 海涵）台灣少數民族遼寧參訪團於24日抵達遼寧省本溪市。游罷鬼斧神工的本溪水洞之後，參訪團成員於下午會見了本溪市台辦主任左帆一行並舉行座談。賓主雙方分別介紹了本溪和原住民的情況，以期加深相互之間的了解、促進進一步的溝通交流。全國台聯副會長、遼寧省台聯會長張百良，沈陽市台聯副會長廖艶芳，本溪市台聯會長霍雪潔，本溪市台聯秘書長龐麗出席座談會。



座談會上，本溪市台辦主任左帆向在座的台灣少數民族朋友介紹了本溪市的大致情況。他表示，可以從五個方面了解本溪市。其一，本溪市是一座歷史文化之城。《甄嬛傳》、《如懿傳》、《延禧攻略》等在台熱播的清宮戲中的皇帝是從本溪走出去並逐步壯大最終統一了江山的。本溪可謂是滿族的發源地之一，是滿清王朝的肇興之地。其二，本溪市是鋼鐵工業之城。中國近代第一座現代冶鐵高爐是在本溪建成的。本溪鋼鐵工業集團就是建於近代時期的一個百年企業，年鋼鐵產量兩千萬噸。三是生態旅遊之城。本溪市山泉林洞俱全。本溪市的森林覆蓋率達到76%，代表性樹木是楓樹，有楓葉之都之稱，最美的季節是秋季。其四，本溪市是醫藥之城。本溪市也被稱為“中國藥都”，有四個國家級的高科技產業園。其五，本溪市是抗日英雄之城。台灣同胞和大陸都受過日本侵略。在東北，抗日英雄楊靖宇堅持同日寇鬥爭，其代表的抗日義軍以本溪為主戰場作戰，在極為艱苦的環境下，頑強不屈。有一大批抗日英烈血灑本溪，正因為有一批有骨氣的英雄，所以中國不會亡。其六，本溪市是面向未來發展之稱。當前，本溪正按照習近平總書記會就的藍圖，昂首闊步，不斷向前發展。最後，他說，“希望兩岸同胞的友誼像太子河的水一樣源遠流長。”



賽夏族頭目、台灣原住民議事聯盟主席根志優表示，這是其第一次來到本溪，總體感覺本溪很進步，這個城市不僅充滿文化和歷史，還充滿著未來。此外，他重點介紹了台灣原住民的歷史。



據他介紹，對於居住在台灣的少數民族而言，在1624年才有真正不同族群的文化進入台灣。在1624年之前，明王朝為了剿滅倭寇曾經三次上過台灣，但是台灣在當時被視為“不毛之地”，故而沒有受到重視。荷蘭人和西班牙人以尋找黃金和傳教為目的來到了被稱為“金銀島”的美麗寶島台灣。不久的之後，鄭成功來到台灣趕走了荷蘭人。後來，清王朝又派施琅來收複台灣。由於對台灣不了解，清政府沒有將台灣發展起來。直到1874年，台灣發生了第一起少數民族同日本的衝突——牡丹事件。此事件之後，清政府才認識到台灣的重要、認識到台灣是寶地。



根志優說，早在乾隆年間，原住民就接受過皇帝召見和賞賜不下兩次。在當時，台灣少數民族協助大清抵禦了外來侵略，被乾隆皇帝宴請和賞賜。許多台灣少數民族都有清王朝的賞賜，其中的一些物品甚至還保留至今，比如乾隆穿過的龍袍，官銀等。



他表示，台灣近400年的歷史雖短，但卻很豐富。1895年日本來到台灣之後，很多台灣少數民族都在抗日。“我們都是抗日先烈的後代，”在整個抗日過程中，台灣的原住民用菜刀和竹竿抵抗日本。台灣原住民的抗日戰爭從1896年打到1933年。據統計，台灣對日的武力抗爭大概有兩百場，台灣原住民所參加的就占了四分之三。



“台灣人民最大的變化是與1945年之後，”根志優說，1945年台灣光復後，台灣的原住民才真正進入文明時代。在1945到1996將近50年的時間中，台灣的原住民很辛苦。因為當時的政策中沒有對原住民的保護和文化的保存，原住民完全是靠長輩的口述傳承文化和歷史。1996年，台北市原民會成立，這是台灣的第一個獨立的、市的原住民單位。1996至今，不過二十多年。也就是說，原住民有自己專責的單位來處理、協助原住民事務才二十多年。“感謝祖先，使我們能夠靠我們自己，在歷史洪流中保留了自己的文化、語言以及民族的主體。”



根志優說，兩岸需要溝通和合作。早在2009年的時候，台灣少數民族就曾經在大陸舉辦過少數民族文化展。第一次文化展是在北京的民族文化宮，當時台灣少數民族一行還在北京的人民大會堂受到了時任全國政協主席賈慶林的接待。第二次文化展是在江西，時任中央台灣工作辦公室主任，國務院台灣事務辦公室主任王毅還特別主持了這個展覽。“在那時才體會到了什麼是尊重。在台灣的時候，無論什麼力量執政，都未曾感受到過台當局對我們的尊重。”



他表示，原住民當前分布在台灣的12個縣市，55個鄉鎮區，822個部落，共有56萬多人。台灣土地實行私有化，在台灣現在的36萬平方公里的土地中，原住民所分布的區域占有台灣1／2的土地。台灣的原住民在是在台灣生活最久的一群人，我們最有能力和本錢提出“土地是我們的”。



根志優說，台灣原住民的教育真正普及是在1945年之後，距今還不到一百年，進入貨幣經濟的時間也不到一百年。原住民相當於被強迫著從原始社會進入到了現代社會。我們這一代是很糾葛的一代，是從原始社會向現代社會轉型的一代，面臨著保存族群傳統文化和發展經濟的雙重挑戰。經濟是當前最困難的問題。



多次來過大陸很多地區的根志優感慨說，大陸的少數民族政策太好了。民族教育也是一個很重要的問題。原住民的年輕人不知道該如何在社會上競爭，希望大陸的教育機構可以進行針對性的幫助。“希望習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年講話中‘為台灣同胞謀福祉’的講話中，不要忘了台灣少數民族。我們也是中華民族的一分子，但卻是當前在台灣最艱困的一群人。”











