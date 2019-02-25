觀神秘水洞　台胞：用自然實現心靈的提升

參訪團一行在水洞門口留念（中評社 海涵攝） 中評社沈陽2月25日（記者 海涵）有一個地方曾被這樣一首詩來形容——“鐘乳奇峰景萬千，輕舟碧水詩畫間，鐘秀只應仙界有，人間獨此一洞天。”它就是本溪水洞，又稱“九曲銀河洞”。



台灣少數民族遼寧參訪團一行於24日上午來到了本溪水洞。本溪水洞位於遼寧省本溪市東北35公里處，由水洞、溫泉寺、湯溝、關門山、鐵刹、廟後山6個景區組成，融山、水、洞、泉、湖、古人類文化遺址於一體，沿太子河呈帶狀分布，總面積200平方公里。由於時間關係，參訪團一行重點游覽了水洞。



水洞是一個大型地下暗河岩溶洞穴，又稱喀斯特地貌。這樣的地貌風光在台灣是沒有的。本溪水洞是目前發現的世界第一長的地下充水溶洞， 於1983年對外開放，2015年榮膺國家AAAAA級旅遊景區。本溪水洞正式對外開放以來，已接待了120個國家和地區的中、 外遊客800餘萬人次，其中包括40個國家的元首和政府首腦，被譽為“北國一寶”、“天下奇觀”、“亞洲一流”、“世界罕見”。



洞口座南面北，洞口高16米，寬25米，呈半月形，上端刻有薄一波手書“本溪水洞”四個大字，內分水、旱二洞進洞口是一座高、寬各20多米，氣勢磅礴，可容納千人的“迎客廳”。大廳向右，有旱 洞長300米，洞穴高低錯落，洞中有洞，曲折迷離，各有洞天，洞頂和岩壁鐘乳石多沿裂隙成群發育，呈現各式物象，不假修 鑿，自然成趣，宛若龍宮仙境。古井、龍潭、百步池等諸多的景觀，令游人遐想聯翩，留連忘返。洞盡頭是一泓清潭，深不見底，水氣襲來，令人凄神寒骨。



大廳正面，是通往水洞的碼頭，千餘平方米的水面，宛如一幽靜別致的“港灣”，燈光所及，水中游船、洞中石景倒映其中，使人如入仙境。從護岸石階拾級而下，通過長廊從碼頭上船，即可暢游水洞。水洞全長5800米，現已開發2800米，面積3.6 萬平方米，空間40餘萬立方米，最開闊處高38米，寬70米。大廳正面有1000多平方米的水面，有碼頭可同時停泊游船40艘， 泛舟則可暢游水洞，欣賞水洞之大、水洞之長、水洞之深、飛瀑之美。而且據講解員介紹，水洞內一年四季、無論冬夏始終保持著6－12攝氏度的恒溫。



水域沿洞體展開，縱深達2.3公里，而且時闊時狹，迂回曲折，洞內鐘乳石、石笋與石柱多從裂隙攢擁而出，不假雕飾即形成各種物象。這些物象光怪陸離，極具觀賞性。乘船在水洞中游覽的時候，參訪團一行目睹了飛泉迎客、寶瓶口、海潮、寶蓮燈、群猴、福壽雙星、玉米塔、寶鼎、仙丹石、龍角岩、劍群、麒麟岩、瀑布、獨角犀、春笋、垂幕、三塔、斜塔、玉象、倚天長劍、孔雀岩、雪山等奇景。它們維妙維肖，形象逼真。特別是玉米塔、玉象和雪山三景，更是名實相符，幾可亂真。銀河兩岸鐘乳林立，石笋如畫，千姿百態，光怪陸離，洞頂空窿鐘乳高懸，晶瑩斑斕，神趣盎然，沿河景點達100餘處，千姿百態， 各具特色，泛舟其中，如臨仙境，這是水與石渾然天成的神秘洞穴。



排灣族頭目章正輝告訴記者，台灣作為於兩三百萬年前誕生的新生大陸，並不具備這種地貌。這次得以在遼寧看到，感到很興奮。環境是不變的，變的是社會的發展。當我們的經濟發展到一定程度的時候，我們就需要娛樂，就需要用其他方式讓我們的心靈獲得更加高尚的提升。所以這些地形剛好提供了我們心靈和精神所需要的要素。經過自己地方政府所做一些比較妥善的規劃，讓本來不容易親近的大自然的可即性變得更好了，這對人們會一個比較好的幫助。