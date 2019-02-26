中評現場：學者議總書記講話精神與國家統一

許正中教授 中共中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院副院長 中評社記者 張爽 攝 中評社北京2月26日電 （記者 張爽）深入學習貫徹習近平總書記1月2日重要講話精神座談會暨衛溫首航台灣1789周年紀念郵折首發式24日在北京中央黨校崇學山莊舉行。與會學者熱議習近平總書記1月2日在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的的講話，探討國家統一前景。座談會上還舉行了“衛溫首航台灣1789周年紀念郵折”首發儀式。座談會由浙江省東吳衛溫船隊遠航台灣基金會主辦。



國務院台辦原副主任、全國台灣研究會副會長王在希表示，習總書記1月2日在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的的講話在五個方面具有新意，其中一個新意就是對“九二共識”做了一個新的、明確的詮釋，使得“九二共識”的內涵更加完整準確，即“九二共識”不僅包括堅持一個中國原則，還包括謀求國家統一。如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的“九二共識”。



中共中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院院長劉建飛表示，兩岸關係變化促進了國家統一進程，鄧小平同志提出了“一國兩制”的構想，這是重大的理論創新，鄧小平把它納入中國特色社會主義事業和理論中來。鄧小平在強調“中國特色”的時候，提到了中國特色社會主義和國家統一的方式“一國兩制”。這是歷史戰略，是絕無僅有的。隨著中國特色社會主義事業的發展，從發展的角度來看有五個議題：經濟、政治、文化、社會、生態。除此之外，我們還有國家統一、國防、安全、外交、黨建，我們國家的事業就是這九大方面，九大方面都是要同步推進的，而國家統一是不可缺少的重要方面。



浙江省東吳衛溫船隊遠航台灣基金會理事長、西南政法大學軍事法研究所潘國平教授表示，習總書記提出“祖國必須統一，也必然統一”，祖國統一大業吹響了集結號，衛溫首航台灣的研究和開發將迎來了一個千載難逢的機遇。衛溫浮海夷洲向世人昭示：兩岸同宗同源，血溶於水；中國政府最早先占並開發台灣,台灣自古以來屬於中國。利用這樣的文化軟實力打擊“台獨”分裂活動是最有力的措施之一，也實現祖國統一最有效的手段之一、代價也是最低的。其中電影就是一種很好的方式。衛溫首航台灣，就是站在國家主流意識形態、民族文化利益的制高點上，擇取反映台灣屬於中國的歷史進程與民族命運悠關的一個重大歷史事件向全世界進行宣傳，是一種很好的宣傳模式，他希望政府在拍攝“衛溫”電影方面能夠給予資金支持，拍攝“衛溫”電影並在全球發行，向世界宣示：中國擁有台灣的領土主權，台灣是中國不可分割的一部分。



全國台灣研究會副秘書長嚴峻表示，習總書記1月2日的講話表明，和平統一是兩岸共造的過程。兩會之後，可能會有更多人士針對“一國兩制”台灣方案做一些先期的討論。兩岸關係的前景是非常光明的，但也充滿了挑戰，主要在以下幾方面：



第一，2019年台灣進入大選年。各種政治討論在島內非常熱鬧，兩岸關係議題是回避不了的，特別是在大陸有關統一的號召下，島內各界人士對統一的討論也將增加。島內台獨勢力可能將加大力度污名化“一國兩制”、污名化大陸。尤其要特別關注的是，在台灣現在的制度下，所謂公民投票往往跟大選綁在一起，現在一些獨派已經在推動有“台獨”性質的公投。這次九合一選舉中，有十項公投綁大選。明年1月也可能會有“台獨”性質的公投綁大選，對兩岸關係的衝擊是不可忽視的。



第二，美國因素也越來越嚴峻。現在美國一些議員提出邀請蔡英文去美國國會演講，如果蔡英文成行了，對中美關係的衝擊會非常大。美國剛剛通過了《台灣旅行法》，提出美台之間任何層次的官員都是可以互訪的，雖然這部法案對行政部門沒有約束力，但是它產生的惡劣影響是非常大的。



嚴峻指出，未來兩岸關係依然是複雜嚴峻的。隨著中國大陸綜合國力的不斷提升，兩岸關係的主導權掌握在大陸一邊，兩岸關係的前景是光明的，儘管道路是曲折的，兩岸未來必將走向統一。面對這些困難，我們要有衛溫首航的大無畏精神，冷靜面對形勢，克難前行，使得兩岸關係在2019年穩中有進。



中國集郵總公司副總經理彭敏安表示，解決兩岸關係問題，首先解決的是兩岸三通的問題，其中第一通就是通郵，兩岸的通郵問題現在已經全面解決了。“我們也經常和台灣同行有聯繫，我們也希望為統一做一些本行業、本崗位的貢獻。”



浙江省台州市椒江區委、宣傳部長章偉勤表示，歡迎各位專家到椒江實地考察衛溫首航地。椒江是民營經濟的發源地，民營經濟占經濟總量的99.8%。1700多年前，衛溫首航台灣，從椒江出發。上世紀50年代，蔣介石把大陳島上1400多名島民全部遷往台灣，融入了台灣的34個村莊。台州與台灣有不一樣的緣分，是真正意義上的血緣關係。台州跟台灣直航的航線，六七個小時就到了。我們台州人民更迫切希望台灣能夠和平解放。

