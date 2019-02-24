海南洋浦經濟開發區將創建國家離岸貿易試驗區

中評社香港2月24日電／記者從海南省洋浦經濟開發區管委會獲悉，為提升貿易便利化水平，今年將對洋浦保稅港區進出貨物試行“一線放開、二線高效管住”的進出境管理制度，同時將創建國家離岸貿易試驗區。



新華社報道，據洋浦經濟開發區工委主要負責人介紹，洋浦今年在口岸服務提升方面，除禁止進出口和限制出口以及需要檢驗檢疫的貨物外，對保稅港區進出貨物，試行“一線放開、二線高效管住”的進出境管理制度。



洋浦將試行對標國際先進、具有海南特色的新版國際貿易“單一窗口”，推動數據協同、簡化和標準化，實現物流和監管信息的全流程採集，實現監管單位信息互換、監管互認、執法互助；大幅壓縮口岸通關時間達到全國先進水平；在海關特殊監管區域全面實施倉儲貨物按狀態分類監管。



在國際航運方面，將擴大沿海捎帶和內外貿同船運輸適用範圍，降低物流成本；以洋浦港為國際中轉港，對境外進口運往洋浦保稅港區的貨物，集裝箱啟運即視同為離境，實行啟運港退稅。在洋浦保稅港區內的貨物可進行自由流轉、集拼，無須辦理報關轉關手續；支持具備資質的供油企業開展國際航行船舶保稅油供應業務。



在國際能源交易上，爭取獲批開展保稅燃料油混兌調和，滿足東盟各國市場需求；對能源交易所交易商放寬成品油出口配額，支持交易商申請原油非國有貿易進口經營資質，允許銀行將交易所出具的紙質交易憑證替代雙方貿易合同，作為貿易真實性審核依據。



為此，今年洋浦將推進國際陸海貿易新通道航運樞紐建設，新增1條以上經洋浦至東南亞的外貿航線，吸引東南亞貨物通過洋浦港中轉；加快國際能源交易中心建設，積極推動成立新的國有控股能源交易平台，研究制定能源交易所建設方案，積極申請設立國際能源交易

所。



此外，還將創建國家離岸貿易試驗區，推進在貿易、金融、本幣結算等領域試點貿易自由化和投資便利化政策。建設離岸貿易公共服務平台，逐步完善貿易、物流、資金、信息等監管系統，建設國內外貨源中心，構建跨境物流通道。