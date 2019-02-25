衛溫首航台灣1789周年紀念郵折在京首發

嘉賓為紀念郵折揭幕（中評社記者 張爽攝） 中評社北京2月25日（記者 張爽）深入學習貫徹習近平總書記1月2日重要講話精神座談會暨衛溫首航台灣1789周年紀念郵折首發式昨日在北京中央黨校崇學山莊舉行，由中央美院設計的衛溫首航台灣1789周年紀念郵折在與會嘉賓的見證下正式發布。



紀念郵折封面為藍色，背景是衛溫首航台灣出發港地的章安橋和白雲閣，左側印刷著台州市地標——衛溫首航台灣紀念碑。郵折由三個部分組成，第一頁是衛溫首航台灣1789周年紀念明信片，第二頁是衛溫首航台灣1789周年紀念信封，第三頁印著《三國志》封面、《台灣問題與中國的統一》（白皮書）、世界最早記載台灣歷史的書《臨海水土異物志輯校》。明信片及紀念信封上蓋著紀念印章，貼著帆船、台州章安橋兩張紀念郵票，郵戳上印有“北京，2019.02.24，中央黨校”等信息，右下角印有“浙江省東吳衛溫船隊遠航台灣基金會”字樣及該機構的相關信息。



據《三國志》記載，公元230年2月吳王孫權派將軍衛溫、諸葛直率一萬餘人船隊，從章安（今浙江省台州市）啟程，到達夷洲（今台灣）。這是中國正史上關於大陸與台灣交往的最早記載，也是中國人最早發現和經營台灣的歷史證明。



據介紹，衛溫浮海夷洲，比鄭和下西洋（1405年）早1170多年，比哥倫比亞發現美洲新大陸早1260多年，是世界航海史上一大罕見壯舉，也是台州十分珍貴的歷史文化遺產。挖掘塵封1780多年的衛溫首航台灣的歷史，對於推進兩岸關係和平發展與交流合作具有重要意義。



