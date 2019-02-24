外媒：危地馬拉總統妻子遭腐敗調查　

中評社北京2月24日電／危地馬拉檢察部門22日著手調查總統吉米·莫拉萊斯的妻子帕特麗夏·馬羅金·德莫拉萊斯，緣由是媒體披露她兌現莫拉萊斯競選期間獲得的支票，涉嫌違法。



危地馬拉《日報》19日披露一份關於這些支票的調查報告。按照報告的說法，莫拉萊斯2015年競選總統期間，他所屬黨派國家融合陣線官員奧斯馬·桑切斯以名下餐飲企業的名義，開給莫拉萊斯及其妻子4張支票，總額3.2萬美元。帕特麗夏兌現這些支票，資金用途不明。



危地馬拉總檢察長瑪麗亞·孔蘇埃洛·波拉斯22日說，就這一報道，“我們已經開始調查”。美聯社報道，危地馬拉監管選舉的最高選舉法院沒有這筆資金的登記記錄，檢方將調查支票兌現後的資金是否用於政治活動。



總統發言人阿爾弗雷多·布裡托回應說，行政部門一向尊重司法機構，將跟進調查過程，希望調查能夠客觀。



檢方先前針對莫拉萊斯的兒子和兄弟作腐敗調查，國家融合陣線官員桑切斯同樣是調查對象。



莫拉萊斯現年49歲，2015年以“不貪、不偷”為競選口號，贏得總統選舉，2016年就任。他先前涉嫌收受100多萬美元競選資金卻沒有申報，但堅稱自己清白。



另外，聯合國支持的反腐機構“終止有罪不罰國際委員會”（前譯“反逍遙法外國際委員會”）近期與危地馬拉政府關係緊張。