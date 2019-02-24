國內鋼價先抑後揚　進口礦價弱勢見跌

中評社香港2月24日電／國內現貨鋼價先抑後揚，市場需求在緩慢恢復之中，庫存繼續回升。鐵礦石市場基本平穩，進口礦價高位調整見跌。



據國內鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的最新市場報告，最近一週，國內現貨鋼價先抑後揚。具體來看，周初，由於一些地區天氣狀況不佳，相當一部分下游工地還未正常開工，需求恢復相對緩慢，庫存繼續回升，對鋼價有抑製作用。臨近週末，黑色系期貨市場普遍反彈，一些主流鋼廠也有挺價的意願，市場情緒有所好轉。



新華社報道，據分析，在建築鋼市場上，全國主要城市主流規格螺紋鋼品種的均價為每噸3982元，周環比下跌27元。在板材市場上，全國主要城市主流規格熱卷產品的均價為每噸3823元，周環比上漲12元。從最新的庫存情況來看，鋼市庫存整體繼續回升，不過預計階段性的庫存峰值還是低於往年。整體的市場心態依然較為樂觀。



鐵礦石市場呈穩中見弱態勢。據“西本新幹線”的最新報告，在國產礦市場上，國內鐵精粉市場多數平穩，一些區域小幅補漲。部分鋼廠按需採購，礦市的觀望情緒較為濃厚。進口礦市場價格弱勢見跌，截至22日，62%品位進口鐵礦石價格為每噸86.70美元，周環比下跌1.1美元。目前來看，進口礦市並未出現節後集中補庫的跡象，雖然一度進口礦價升至階段性高位，但總體市場的信心不足，進口礦價延續高位回落調整的態勢。



相關機構分析認為，近期的鋼價已臨近冬儲成本線，加之一些鋼廠最新的出廠價小幅上調，商家低價銷售的意願不高，成本支撐力度較強。而鋼廠的生產積極性一般，產量增長空間受限。元宵節後下遊開始陸續返工，需求將繼續恢復。短期內鋼市將以震蕩略偏強的運行為主。