韓國瑜才抵吉隆坡　一億元農產品訂單落袋

左起蔡寶強、韓國瑜、蕭漢俊。(中評社 蔣繼平攝) 高雄市政府代表團。（中評社 蔣繼平攝） 中評社吉隆坡2月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任後首次率團出訪，前往馬來西亞、新加坡推廣高雄農漁產品與觀光，第一站下午抵達馬來西亞吉隆坡即馬不停蹄舉行推廣會並簽署合作意向書。高雄市政府說明表示，今天簽的是馬來西亞糧食進出口總商會與高雄市農會簽署採購1億台幣的農漁乾貨意向書。



“高雄市與吉隆坡交流暨簽約儀式”下午3點40分開始，由馬來西亞糧食進出口總商會主辦，馬來西亞漁業總會和馬來西亞台灣商會聯合總會協 辦。除了台方人員，馬來西亞糧食進出口總商會總會長拿督斯里蔡寶強、馬來西亞漁業總會會長謝添僖、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林永昌等與會。



現場會由3位高雄市代表跟馬方3位代表進行交流，輪流致詞後，雙方在韓國瑜跟高市農業局長吳芳銘和鎮海國際物流公司鄒源森的共同見證下，馬來西亞糧食進出口總商會與高雄市農會簽署合作意向書。



高市府表示，馬來西亞糧食進出口總商會成立於2004年，並獲得馬來西亞社團註冊局的批准。馬來西亞糧食進出口總商會的核心宗旨是要結合糧食進出口商的力量，以促進馬來西亞糧食進出口業的發展。