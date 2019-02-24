委內瑞拉反對派領袖　籲美考慮所有手段干預

中評社香港2月24日電／效忠委內瑞拉總統馬杜羅的軍隊今天動武，將外國援助物資趕出委國邊界，造成2死。委國反對派領袖瓜伊多為此建議華府，考慮“動用一切手段” 趕馬杜羅下台。



委內瑞拉3000萬人口裡有愈來愈多人受營養不良與疾病所苦，反對派原本希望軍隊不會趕走國內現在亟需的援助物資。但根據哥倫比亞當局的說法，在邊檢站的委內瑞拉國家衛隊士兵今天仍態度強硬，用催淚瓦斯攻擊載運物資車隊，造成多人死傷。



據中央社報道，瓜伊多推文說：“今天的事件逼我決定：正式建議國際社會，為保障我國的自由，必須開放所有選項。”



美國是瓜伊多最大的外國靠山。瓜伊多上個月援引委內瑞拉憲法，自行宣布就任臨時總統，獲得多數西方國家承認為委內瑞拉的合法領導人。



美國總統特朗普過去曾表示，軍事干涉委內瑞拉是個“選擇”，但瓜伊多今天仍未提到軍事干預的字眼。



瓜伊多表示，他會繼續要求馬杜羅放行援助物資，並會尋求其他管道。他也說，他與美國副總統彭斯會參與反馬杜羅組織利馬集團25日在波哥大的會議，將在會中提出更多加強對馬杜羅施壓的行動。



馬杜羅否認盛產石油的委內瑞拉有任何援助需求，並指控瓜伊多成為特朗普鼓動政變的魁儡。華府則警告，若馬杜羅繼續阻擋援助物資，它可能會在25日的峰會上，尋求對委內瑞拉祭出更強硬的新制裁。



馬杜羅在首都卡拉卡斯的集會上告訴身穿紅衣、揮舞國旗的支持者：“委內瑞拉民眾如何看待特朗普的威脅？就是要他別插手委內瑞拉的事，美國佬快滾回家。他要送很爛的食物給我們，真是夠了。”