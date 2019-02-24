韓國瑜：高雄地理位置不變　心態已改變

高雄市長韓國瑜（中）。（中評社 蔣繼平攝） 中評社吉隆坡2月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任後首次率團出訪，下午抵達馬來西亞吉隆坡，隨即會晤馬來西亞糧食進出口總商會總會長拿督斯里蔡寶強等，進行交流並簽署合作意向書，目前雙方正在進行閉門會談。高雄市政府說明表示，今天簽的是馬來西亞糧食進出口總商會與高雄市農會簽署採購1億台幣的農漁乾貨意向書。



韓國瑜表示，這趟小飛行卻是大期待，高雄農會理事長蕭漢俊、高雄區漁會理事長謝龍隱兩大巨頭都參加，高雄地理位置不變，但是心態已經改變，在政治紛紛擾擾不穩定的情況下，從今年開始崛起，要邁向周邊城市，跟國際接軌，也感謝馬來西亞糧食進出口商會總會給予合作機會，未來也會保證外銷農漁產的品質。



韓國瑜一到場就跟大馬僑界代表一一握手交換名片，相當熱情，而大馬僑界對韓國瑜並不陌生，每個人幾乎都在期待韓的到來，韓在當地僑界知名度相當高。



馬來西亞糧食進出口總商會總會長拿督斯里蔡寶強致詞表示，歡迎高雄市與馬來西亞進行互惠互利的合作，透過交流可將在地農產銷往國際市場，在地的清真認證食品也很受到歡迎，馬來西亞對高雄的農漁產也相當有興趣，希望多多交流合作。