綠天王大造勢　卓榮泰：台南是擋韓流最前線

民進黨24日為參選人郭國文大造勢，重量級人物大合體。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月24日電（記者 趙家麟）3月16日投票的台南“立委”補選競爭激烈。民進黨24日為參選人郭國文大造勢，“行政院副院長”陳其邁、前“行政院長”賴清德、台南市長黃偉哲，以及民進黨主席卓榮泰合體，卓榮泰強調台南是阻擋“韓流”的最前線，賴清德為綠營分裂憂心，認為輸贏在團結與否。



在2018高雄市長選舉敗給中國國民黨韓國瑜的陳其邁表示，目前對手聲量高，郭國文陷入苦戰，但“韓流會過去，溫暖會來到。”政黨政治時代來臨，投郭國文就是支持民進黨、支持改革，挺國民黨就是選擇九二共識、一個中國。無黨這一位（退黨參選的陳筱諭），未來不知要走哪條路。



台南市“立委”補選六搶一，參選人包括民進黨郭國文、國民黨謝龍介及退出民進黨的無黨籍陳筱諭，以及無黨籍的楊筱如、吳炳輝、徐國棟。“韓流”與民進黨分裂等 兩項因素，是這幾位綠營大咖最擔心的地方。



卓榮泰針對台南“立委”補選提出三點：一是第三勢力、違紀參選的人，要壓到低；二指台南是“阻擋韓流的最前線”，1月台北“立委”補選時，“韓流”也曾北漂到台北，但“韓流”到台北，台北天龍國擋得住韓流，台南也要把韓流擋下來。第三，暗指對手謝龍介要選“立委”，議員就要辭掉。



前“行政院長”賴清德表示，台南“立委”補選目前困難處在於民進黨在這個選區分裂，力量無法集中。



賴清德說，民進黨的徵召，程度是公正、公開、透明。根據民調徵召。非如謠言有什麼問題。脫黨出去，令人遺憾。這場選舉的輸贏就在團結與否。他認為，民進黨只要集中選票，郭就可以過關當選。



民進黨這場為郭國文造勢的活動，約有三、四千人參與。除了陳其邁、賴清德、卓榮泰、黃偉哲合體造勢外，台南市區“立委”王定宇、葉宜津、陳亭妃、林俊憲，以及不分派系的議員等黨工職也都來相挺，營造團結氣氛。民進黨動員了不少遊覽車從外地載人來壯大聲勢。