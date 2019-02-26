王在希：習總書記講話圍繞一個核心

原國台辦副主任 王在希 中評社記者 張爽 攝 中評社北京2月26日電（記者 張爽）國務院台辦原副主任、全國台灣研究會副會長王在希24日在深入學習貫徹習近平總書記1月2日重要講話精神座談會暨衛溫首航台灣1789周年紀念郵折首發式上表示，習總書記1月2日在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的的講話在五個方面具有新意，其中一個新意就是對“九二共識”做了一個新的、明確的詮釋，使得“九二共識”的內涵更加完整準確，即“九二共識”不僅包括堅持一個中國原則，還包括謀求國家統一。如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的“九二共識”。



王在希說，四十年前，《告台灣同胞書》的訴求主要是爭取緩和兩岸關係，實現兩岸“三通四流”。四十年來，《告台灣同胞書》提出的目標實現了，兩岸實現了三通直航，兩岸關係也一度實現了和平發展。



王在希表示，雖然民進黨上台後倒行逆施，但兩岸關係和平發展的大局基本穩定，要求改善兩岸關係的大趨勢無法改變。從去年台灣地方選舉就可以看出，要求認同九二共識、加強兩岸經貿合作與交流成為台灣島內民意的普遍共識。



王在希認為，習總書記1月2日的講話有很多新意，在新的歷史時期，站在新的歷史高度，提出了中國特色社會主義進入新時代之後的新目標。“我聽了之後，總的感覺是統一的腳步聲越來越近了。媒體將習主席的講話概括為‘習五點’，我認為他所講的五點，實際上緊緊圍繞著一個核心，就是‘統一’二字。”



王在希指出，習總書記的講話在以下五個方面具有新意：



第一，把國家統一與中華民族偉大復興相連結，明確把解決台灣問題和實現中國夢連結在一起。

