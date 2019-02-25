中評鏡頭：賴清德台南站台輔選人氣不墜

賴清德為郭國文輔選，人氣不墜。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月25日電（記者 趙家麟）前“行政院長”賴清德24日下午為民進黨徵召的台南“立委”補選候選人郭國文站台助選，現場不少民眾還是搶著拍照，人氣不墜。賴清德表示，台南“立委”補選不是單純郭國文個人的選舉，而是民進黨能否找到民心、讓台灣站穩的一役。



台南市“立委”補選六搶一，候選人包括民進黨郭國文、國民黨謝龍介及退出民進黨的無黨籍陳筱諭，還有無黨籍的楊筱如、吳炳輝、徐國棟。



“行政院副院長”陳其邁、前“行政院長”賴清德、台南市長黃偉哲，以及民進黨主席卓榮泰24日到台南善化合體，力挺郭國文。曾任台南市長的賴清德，被安排壓軸演說。



賴清德整套黑色西裝，牽著郭國文的手，在舞台上向群眾深深的一鞠躬。他說，去年九合一選舉，對民進黨是很大的挫敗，為了回應民意，蔡英文辭黨主席、他辭“行政院長”，接受國家人民意志，反省檢討改進，這是很大的決心，要找回父老鄉親的信任。



賴清德指出，2008年民進黨也曾大敗，後來重新站起來，也是靠一場一場的選舉贏回民心。現在，大家在“韓流”當中站出來廷郭國文，這不單純是郭國文的選舉，而是一場民進黨能否找到民心、找回父老鄉親信任、讓台灣站穩的一役。這個選區的民進黨得票率一直都是全台最高的，期盼3月16日給民進黨再一次機會。



針對民進黨內鬧分裂（陳筱諭退黨參選），賴清德說，民進黨的歷史，過去有人脫黨競選，未來也會發生，脫黨參選的人都攻擊黨不公平，但事後證明，人民和民進黨站在一起。他強調黨的徵召、提名都有客觀根據，要相信黨的提名。



賴清德已啟動“立委”補選方輔選列車，除了上街頭陪同郭國文拜票，24日擔任造勢場合的壓軸演講人。賴清德目前已無公職，但在台南民進黨的地位仍然受到尊崇，在台下也能與民眾親切互動，不少民眾也趨前與賴清德合影，人氣不墜。