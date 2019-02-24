急撇清非新潮流　綠選將郭國文籲團結

黃偉哲送上包子與粽子給郭國文。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月24日電（記者 趙家麟）無黨籍台北市長柯文哲近期狠打民進黨新潮流系已發酵，民進黨台南市“立委”補選候選郭國文24日在競選總部成立大會表示，“說我是新潮流，很不公平！”他疾呼民進黨人在台南“立委”補選一役要團結，這不是他一個人的政治前途、政治生命。這次輸贏，非常關鍵，如果輸掉，2020年大選要如何保住本土陣營？



台南市“立委”補選六搶一，3月16日投開票。候選人包括民進黨郭國文、國民黨謝龍介及退出民進黨的無黨籍陳筱諭，以及無黨籍的楊筱如、吳炳輝、徐國棟。



郭國文24日舉行競選總部成立造勢大會。邀請“行政院副院長”陳其邁、前“行政院長”賴清德、台南市長黃偉哲，以及民進黨主席卓榮泰合體，現場約有三、四千冒雨參與。儘管是一席立委的補選，現場也看到遊覽車載人的動員情形。



郭國文強調，他是民進黨唯一徵召提名，當提名後，風波就起，現在選情挑戰很大，主要來自三方面：



其一，指“一例一休”是他主導？他雖歷任“勞動部”政務次長，但沒有這麼大的權限；又說他出賣勞工權益？但自己從學生時代就投入勞工運動，到目前還有人如此指責，還對他不能諒解。未來若能進入“立法院”，他會推動打造一部勞資雙贏新法案。



其二，說他新潮流系？他過去有很多輔選經驗，對象在黨內各派系都有，“現在換我參選就說我是新潮流，很不公平！”他強調投入“立委”補選要黨內不分派系全力相挺。



其三，說他不是在地人？他20多歲就在台南爭取地方建設，包括交流道、抗繳水租、爭老人年金，在船南縣府服務時也四處救災；擔任市議員時，推動成立大目降、噍吧哖事件紀念園區。