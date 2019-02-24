韓國瑜：高雄這巨人沉睡近30年如今已清醒

韓國瑜24日下午見證高雄市農會與馬來西亞糧食進出口總商會簽署合作意向書，達成採購總值1億元新台幣農物之協議。(照片:高雄市政府) 中評社吉隆坡2月24日電（記者 蔣繼平）高雄市長韓國瑜24日下午抵達馬來西亞後，迅即展開首站簽約行程，見證高雄市農會與馬來西亞糧食進出口總商會簽署合作意向書，達成採購總值1億元新台幣農物之協議，促進雙邊農產與糧食間的貿易合作。韓國瑜高興的說，高雄這巨人已經沉睡2．30年，如今逐漸清醒、腦袋打開，決定邁向周邊國家城市，從今年將實施雙語教育，迫切期待與國際接軌，感謝大馬糧食商會給予高雄機會。



韓國瑜欣喜表示，此次促成價值億元訂單能為高雄產品找出路、架構及支撐點，他充滿期待感，也有信心將優質產品行銷海外，和大馬有更寬廣的合作。



馬來西亞糧食進出口總商會（Malaysia Dry foodstuff importer and exporter Association）成立於2004年，因認同韓國瑜的經濟理念，表達與高雄共組策略聯盟意願，特於韓市長率團訪問之際，與高雄市農會簽定總值新台幣一億元的合作意向，以建立與促進彼此間的長期合作關係，由市農會理事長蕭漢俊和大馬糧食商會拿督斯里蔡寶強會長簽約，韓市長代表市府擔任見證方。



韓國瑜表示，到馬來西亞是小飛行，但抱持大期待，他今天偕同議會代表、局處長和農漁會兩巨頭，感謝大馬糧食商會，新年度將向高雄採購更多品項，期待未來雙方有更寬廣的合作。他說，馬來西亞地大物博，充滿活力與資源，商業影響無遠弗屆，高雄亦有養殖業獲得清真認證，期待透過此渠道進軍伊斯蘭國家，內心期待感巨大。



他進一步說，而今的高雄地理位置不變，但心靈世界正在改變，面積佔台灣1/12大，人口數佔1/9，土地面積有4個新加坡、這頭巨人已經沉睡2．30年，如今逐漸清醒、腦袋打開，決定邁向周邊國家城市，從今年將實施雙語教育，迫切期待與國際接軌，感謝大馬糧食商會給予高雄機會，將秉持著不外銷則已，一旦外銷便是品質保證、價格公道，以熱情真忱的心服務。

