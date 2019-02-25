拿到大馬3、4年訂單　韓國瑜：南南合作

簽約結束後韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社吉隆坡2月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜24日下午抵達馬來西亞見證高雄市農會與馬來西亞糧食進出口總商會簽署合作意向書，達成採購總值一億元新台幣農物之協議，促進雙邊農產與糧食間的貿易合作。韓國瑜指出，這次簽約雖然並非大數目，但卻對“南南合作”多了一個架構，具有往東南亞延伸的重要意義。



韓國瑜率市府團隊24日下午抵達馬來西亞後迅即展開首站簽約行程，促進雙邊農產與糧食間的貿易合作，簽約儀式結束後接受媒體提問。



媒體提問為什麼第一站選擇馬來西亞？韓國瑜表示，先到馬來西亞和新加坡，就是選舉前就提到的“南南合作”黃金架構，第一是往東南亞延伸，第二是往中國大陸的南部包括香港、澳門等等。由於馬來西亞糧食進出口總商會捎來好消息，決定新年度採購一億元的農產品，大家都非常高興。加上大馬跟新加坡的通路商願意簽未來約3到4年的合約，這對未來的高雄非常有幫助，因為是穩定也是非常明確的訂單，因此第一站就決定到這裡來。



媒體提問，跟馬來西亞簽約會不會受大陸“一帶一路”影響與大陸市場產生相關聯？韓國瑜回答，簽約純粹就是把高雄農漁民的產品賣到馬來西亞，單純的經濟行為，至於對方後手怎麼分配這批貨則管不著，他們有自己的通路商，相信農漁民都想要突破，不管怎樣都是秉持“經濟100分”的精神。



媒體問，台灣跟馬來西亞沒有“邦交”，透過農會是要避開政治，那未來跟大陸也會依這樣的模式嗎？韓國瑜說，這樣就是“政治0分”完全回歸在經濟層面，完全沒有政治色彩的影響，到大陸南方也是找經濟性強的城市，幫高雄農漁或加工產品賣出去，就是經濟跟情感上的交流。



韓國瑜表示，這次一億元的訂單雖然不是驚人的數字，我們也很清楚，但是平心而論，第一對高雄農漁產品代表多了一個出路，第二南南合作多了一個架構，第三農產品多了一個支撐點，未來不管內銷外銷，農漁民知道外銷的價格是多少，講一句土話，農民不能被欺負嘛，知道價格點在哪裡，意義是很大的。