貨值近800萬元高雄農漁產品直航運抵平潭

中評社北京2月24日電／24日上午，載有台灣高雄農漁產品的“台北快輪”經過9小時航程抵達福建平潭，此次航班載有水果、冰鮮凍品、果汁、快件等貨物107個標準櫃，貨值2494.8萬元，其中各類農漁產品78櫃、775.5噸，貨值超792.1萬元。



新華社報道，這標誌著高雄到平潭貨運直航進入常態化運營。此前，兩地海上貨運直航航線於1月20日正式開通並完成首航。這次航班總貨值及農漁產品數量均超首航。



這次從台灣採購的有剛剛採摘的鳳梨、蓮霧、西柚、釋迦等時鮮水果，既解決了台灣果農銷路問題，又滿足了大陸市場的需求。



福建中潭國際貿易有限公司董事長李茲鈿介紹，公司此次採購了近2000箱總計12噸當季水果，入關後通過冷鏈物流車將直接送達省內及長三角地區。



“過年前我們通過首航已經進了一批，兩天就銷售一空。”李茲鈿說。“台灣的水果在南部居多，過去從廈門運進來需要20多個小時，現在開通高雄到平潭的直達航線，縮短運輸距離，降低運輸成本。我們未來還要增加冰鮮水產品和凍品。”



據悉，此批農漁產品到達平潭後，將從三個渠道分流銷售：一是銷往福州及長三角地區；二是在平潭設立台灣農漁產品交易市場，開展批發業務；三是通過平潭對台小額商品交易市場，對遊客和當地居民銷售。



平潭海關副關長曾政光說，為了讓台灣地區優質蔬果農產品能“常回家看看”，平潭海關制定應急處置預案，所有到達平潭口岸的農副產品和水產品3個小時內就可以被裝進冷鏈物流車，直接運往各地。