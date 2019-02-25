林廷輝語中評：美國不喜歡柯　但柯能穩兩岸

林廷輝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月25日電（記者 黃筱筠）台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，無黨籍台北市柯文哲參選2020贏面也很大。他預測，蔡英文競選2020連任，得票可能從600多萬票減到剩下400多萬票，少掉的200多萬票有的改投柯，有得不出來投票。他也分析，2020大選結果就像去年底台北市長選舉，蔡會落到第三名，就像民進黨派出姚文智選北市長，最後卻被棄保。



林廷輝對中評社分析，美國雖然不喜歡柯文哲，但還是在可預測性範圍內，至少柯能穩住兩岸局勢。確實美國不喜歡柯文哲，就像美方不喜歡菲律賓總統杜特地，但是杜特地還是當選了。美國還是比較喜歡民進黨的政策，因為符合美國利益，“但是美國不支持，柯就選不上嗎？”



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，曾任遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、中央警察大學與世新大學兼任助理教授，專長為國際法、海洋法、東海與南海研究等。



2016大選蔡英文以689萬4744票當選，國民黨籍朱立倫獲得381萬3365票次之，親民黨宋楚瑜157萬6861票。2016選舉創下大選投票率新低，投票率僅有66.27%。



林廷輝預估，從2018台北市選舉局勢來看，2020若呈現三足鼎立，被棄的就是蔡英文。上次蔡拿下600多萬票，這次連任最多只能拿400多萬，200多萬不是不投，就是改投柯。柯和國民黨差距反而小，狀況就像這次台北市選舉狀況，



他也說，前“行政院長”賴清德不會選2020，因為賴想說反正民進黨2020也選不贏，賴想等下一次再選。但是賴這樣想也不見得有機會，因為下一次的2024大選桃園市長鄭文燦就會上來了，2024選舉或是2028選舉都沒有賴的機會。



至於高雄市長韓國瑜，林廷輝表示，韓就好好休息當好高雄市長，雖然柯文哲在兩岸關係的表態有人認為是投機，但兩岸部分有作法，柯上屆也讓北京、讓台灣民眾看到。但韓目前還沒有，韓的兩岸方面怎麼處理？有什麼具體作為？這是大家還看到，韓目前還不夠。



美國在台協會（AIT）表態不支持“台獨”公投，以及AIT前理事主席卜睿哲寫信給喜樂島聯盟召集人郭倍宏，林廷輝認為，AIT立場與卜睿哲的說法都是奉勸獨派“愛過頭變成害台灣”，“不是我們想做什麼，就做什麼？”要顧及外在環境因素。



林廷輝也說，大國遊戲是他們想做什麼就做什麼，但是“小國”在大國遊戲中會受到傷害，美國不想獨派造成反效果。難道郭倍宏他們可以說服美國總統特朗普與台灣建交， 如果不可能，要不要也考慮一下特朗普在想什麼，美國事務是誰可以決定的。喜樂島聯盟接下應該會比較收斂，如果強行要“台獨”公投，不然就先去說服美國人、說服AIT。千萬不要奢望美國會幫忙你，台灣是要自己負責的，郭倍宏承擔得起嗎？很多人很有理想，但方法不對，反而帶來反效果，不能只是一味傻勁。



他認為，郭倍宏還是可能會提“台獨”公投，但是在AIT出面反對後，連署效果會打折扣。另外，由獨派辜寬敏所倡的制憲公投，也會是另外的議題，美國也會有意見，但是目前是無解。



至於國民黨主席吳敦義拋出兩岸和平協議，林廷輝說，這個美國也會有意見，因為那是改變台灣現狀的作法，美國並不願意改變現狀，如果要改必須要由《台灣關係法》處理，但美方態度就是政治上可以相挺，要撼動法律結構則不容易。

