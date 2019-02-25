林挺輝：蔡英文會等柯朱韓訪美後再去消毒

林廷輝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月25日電（記者 黃筱筠）對於蔡英文上半年是否出訪並過境美國，台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，蔡上半年很可能是出訪南太平洋島國，下半年才可能訪問中南美洲並過境美國。蔡應該會在前國民黨主席朱立倫、無黨籍台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜等訪美後再去，主要就是“消毒”。他建議蔡英文可專門訪問美國一趟，不需要等過境，但蔡個性保守，這麼具有變化性的行程，蔡應該不會進行。



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，曾任遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、中央警察大學與世新大學兼任助理教授，專長為國際法、海洋法、東海與南海研究等。



林廷輝表示，蔡英文在南太平洋國家還有帛琉、吉里巴斯、諾魯還沒有去過，加上有傳出帛琉可能“邦交”不穩，蔡上半年訪問這三個“友邦”國家可能性很大。但他也認為，現在中國採取斷交的效益遞減，反而引起美國意見，中國應該會暫時緩一緩，加上民進黨去年選舉選得這麼差，中方沒必要得罪台灣民眾。至於有傳出帛琉“邦交”有危機，現在還是有很多台商投資帛琉，目前應該還不致於，帛琉總統對台灣目前也還蠻支持。



他認為，南太“友邦”有可能異動在於美國停止預算補助，時間點可能是2020到2021年。因太平洋國家與美國有簽署自由聯合協定，美方需提供這些國家預算到2021年，若預算停止，依照特朗普個性不太可能延續，到時候誰要補預算缺口？目前因美國與台灣都有提供預算，若美國不提供後，中國很可能會趁虛而入，到時候對台灣的太平洋“友邦”才是考驗。



對於蔡英文訪美，林廷輝也說，最好的打算就是等朱立倫、柯文哲、韓國瑜等人都去過美國後，蔡英文再去消毒就可以。上半年若是去南太“友邦”，可能過境關島或是夏威夷，到美國本土大概是下半年比較可能有機會。但他也說，《台灣關係法》今年施行40週年，當年就是在4月通過，再回溯到當年1月實施，AIT也都在4月主辦活動，蔡英文可以在4月專程跑一趟美國，為什麼不行？但他也認為蔡個性保守，應該不會專程安排訪美。



他分析，由於2020大選在即，今年中國要動台灣“邦交國”可能性不高。



林廷輝向中評社表示，至於美方若為了中美貿易戰再拉攏蔡政府，可能的作為是讓蔡英文訪美層級再突破，雖然有美議員希望邀請蔡英文到美國會演講，但蔡還是會顧及兩岸穩定性。他也說，蔡英文若採取躁進作為，引起兩岸不穩定，受傷的還是台灣，因為這些大國想要利用你就利用你，但一旦惹事就逃之夭夭，“大國博奕不會因為小國而失去自己利益”。



林廷輝日前到日本與學者交流，他表示，中日之間今年關係會有進展，尤其是貿易方面。日本新天皇5月繼任，中方應在6月有高層訪問，其中可能談到完全開放核災地區食品進口，中日關係會更正常化。只要中國對日本全面開放核災地區食品，屆時台灣開放的壓力更大。目前台日民間雖然關係好，但是台日之間貿易卻相對保守，對於台灣在全球化貿易上不利。



他也說，中日關係好，台日關係才不會有壓力，台灣不用選邊站，也就可緩和兩岸關係。因此蔡政府應該要樂見中日關係改善，進一步去強化台日關係。至於有關核食開放的問題，要解決它就是面對它，那就走WTO解決途徑，若台灣敗訴呢？要不要執行WTO的決議，如果不執行那台灣就退出WTO，但台灣可以承擔得起嗎？