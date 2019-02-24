美“新視野”號傳回“天涯海角”高清照片

中評社北京2月24日電／美國航天局23日公佈了“新視野”號探測器發回的一組圖片，揭開了人類迄今探測的最遙遠太陽系天體——“天涯海角”的地貌特徵。



新華社報道，新年第一天，“新視野”號以約5萬公里的時速從距“天涯海角”僅3500公里處飛過，完成人類探測史上最遙遠的一次星際“邂逅”。



這些最新圖像是“新視野”號上的遠程偵察成像儀拍攝的，攝於“新視野”號飛越“天涯海角”前的6分半鐘。圖像的分辨率為33米，這是“新視野”號迄今傳回的像素最高的照片。



這些高分辨率的照片展示了“天涯海角”許多地表特徵，比如發現一些明亮而神秘的圓形區域，在晨昏線附近有一些暗的小深坑。任務團隊正在研究這些地貌的成因。



任務團隊表示，這些照片的空間分辨率高，視角獨特，有助於研究“天涯海角”的地表特徵以及起源和演變。



“新視野”號項目首席科學家艾倫·斯特恩說，拍攝這些照片需要精確定位“新視野”號和“天涯海角”的位置，因為它們以極高速度擦肩而過，相互位置每刻都在發生變化。這比2015年“新視野”號飛越冥王星時更難觀測。



“天涯海角”位於太陽系邊緣柯伊伯帶，距太陽大約65億公里，比冥王星還遠約16億公里。柯伊伯帶被認為隱藏著大量冰凍岩石小天體，它們可能還完好保存著太陽系剛剛形成時的信息。



“新視野”號探測器於2006年1月發射升空，旨在實現人類首次對冥王星等柯伊伯帶天體的探測任務，尋找有關太陽系起源和演化的線索。