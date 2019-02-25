中評關注：韓出訪搶訂單　綠卻訴求擋韓流

綠營天王合體為台南“立委”補造勢，最在意韓流與黨內分裂。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月25日電（記者 趙家麟）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜率團訪星馬，首站、第一天在吉隆坡就簽了一億新台幣農產品訂單。同一天，民進黨主席卓榮泰在台南農業區助選時，則是向台下民眾強調台南要成為阻擋“韓流”的最前線，形成對比強烈。



九合一選舉，韓國瑜旋風讓高雄翻盤，選後3個月來，“韓流”的人氣不減。韓國瑜17日與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕到台南為“立委”補選選將謝龍介站台時，在深綠票倉，韓國瑜參選高雄市長時的萬人擁韓盛況，再度在台南翻版演出。



藍軍王天合體，綠也力拚，一周後的24日，包括“行政院副院長”陳其邁、前“行政院長”賴清德、現任台南市長黃偉哲，還有民進黨主席卓榮泰，也到台南合體為黨提名“立委”補選的郭國文站台。



此次台南市補選的第二選區，包括生產芒果的玉井、文旦柚的麻豆、養殖業重鎮七股，都是傳統的農漁村。但藍綠選舉的訴求卻大不同，藍軍大咖台南合體強調，拚經濟，舉辦農產品展示會，還現煎“虱目魚”。綠營天王昨日台南合體，則訴求要全力阻擋“韓流”，反對一個中國、九二共識。使這場選舉形成拚經濟與拚政治之戰。



此次“韓流”加謝龍介強攻，綠營又碰上分裂，讓民進黨變得缺乏自信。賴清德就明白的說出，民進黨在這個選區最大的困難就是“分裂”。綠大咖把“立委”補選的勝負，拉高到2020年大選危機，心情之沉重，可謂溢於言表。



然而，綠營疾呼台南要成為阻擋“韓流”的最前線，國民黨的韓國瑜卻已成功出擊到吉隆坡為高雄農民搶到一億元，且連續3、4年的訂單。謝龍介在這場補選，完全承襲韓的路線。藍、綠完全不同的思維，形成強烈對比，選民的抉擇，在3月16日投開票日就會揭曉。