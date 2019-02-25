潘兆民：美國干涉和平協議　國民黨又踩煞車

東海大學政治學系教授潘兆民。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月25日電（記者 林谷隆）東海大學政治學系教授潘兆民接受中評社訪問表示，國民黨主席吳敦義拋出重新執政後擬與大陸洽簽兩岸和平協議，這是觀察到台灣民意的變化，吳要證明他有能力處理兩岸關係。但國民黨隨後又稱事前、事後都不排除公投，顯然是受到美國干涉影響，因兩岸一旦簽了和平協議，未來美方恐將難以再介入，所以國民黨如同當年馬政府，在美方壓力下又踩煞車了。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學政治學系暨通識教育中心合聘教授，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



過去國民黨的領導人對兩岸議題發言都是比較保守，為何這次吳敦義接受媒體訪問，會拋出重新執政後，可能會跟大陸談兩岸和平協議？



潘兆民表示，主因是台灣內部民意已經出現變化，在兩岸衝突越來越激烈的狀況下，民眾希望兩岸和平的聲浪越來越高漲，不然韓國瑜不會當選，所以兩岸和平已經成為最大公約數，最好的解決方法就是和平，一定會比兩岸戰爭好。



潘兆民強調，執政黨經由選舉領導台灣，本來就有民意基礎，跟大陸簽和平協議，當然也是符合民意基礎的行為，誰有能力處理兩岸關係，誰就是最合適的台灣領導人。吳敦義現在提出2020重新執政，要跟大陸談兩岸和平協議，這是他想要證明他有能力處理兩岸關係。



吳敦義拋出國民黨重新執政後，要跟大陸洽簽兩岸和平協議，黨中央又定調“事前、事後”均不排除公投，轉折點是什麼？



潘兆民判斷，顯然是國民黨為了在大陸和美國之間取得平衡，受到美方壓力，所以改變初衷，接受事前事後公投。因為美國長期以來，為維持其介入两岸關係的核心利益，總是擔心台灣想跳過美方直接與大陸簽和平協議。正如當初馬政府時欲與大陸簽和平協議，美方即踩煞車，就是担心被邊緣化，難以操弄兩岸關係。



長期觀察國民黨決策過程的潘兆民解讀，吳敦義做為國民黨主席，又可能代表國民黨選2020，當然要順勢而為，藉此向美方表態有能力處理好台美關係，又可向大陸表達接受九二共識的和平協議。但是，美國向來是台灣安全的重要支持力量，没有美國的支持，兩岸洽簽和平協議是難上加難。



潘兆民告訴中評社，但國際權力格局已然改變，此消彼長，如果台灣又有強烈民意要求兩岸和平，加上2020國民黨勝選，兩岸領導人又有堅定意志，完成和平協議也是很有可能的，更何況，對任何台灣領導人而言，完成兩岸和平協議絕對是在歷史留名的大功績。

