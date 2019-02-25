中評關注：國民黨對兩岸關係修法態度很模糊

國民黨“立委”賴士葆在“立法院”質詢時批評民進黨把台灣推向戰爭。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨期待挾著去年九合一選舉大勝氣勢，連接3月16日“立委”補選、2020“立委”選舉及大選取得執政，為此在各項修法議題精打細算，尤其對兩岸關係態度模棱兩可，測風向的態度明顯。



蔡政府針對“兩岸人民關係條例”修法，這次主要有三項重點，包括拉高和平協議等政治協議的門檻，申領大陸居住證者不得參選或服公職，以及管制退將、退休高官赴陸3年並控管在大陸行為15年等3項。其中只有最後一項已將修法版本送進“立法院”待審，前兩項完全都沒提出來，國民黨也在觀望、測風向。



拉高政治協議門檻到目前為止，只在“行政院長”蘇貞昌、陸委會主委陳明通的放話階段。國民黨中央態度是不反對修法，但質疑綠營為何懼怕和平協議，難道要把台灣推向戰爭？沒有明確立場卻質疑執政黨，國民黨最怕被扣紅帽的態度表露無遺。



有關修法規定持大陸居住證者不得參選或服公職，已由陸委會提交“行政院”審議卻遲未提出；國民黨反對修法限制，因這牽涉台商權益，會得罪過去長期支持藍營的多數台商。



至於修法管制退將、退休高官赴陸，涉及到深藍族群的權益，國民黨如果反對到底，恐不易得到一般民眾認同，只能反向質疑民進黨政府不信任退將、退休高官，並指綠營可挾多數優勢通過法案，國民黨“非戰之罪”。至於2020若取得執政會不會廢除限制？國民黨要等民進黨真的審查法案後再說，態度模擬兩可，就怕不慎盡失民意支持。

