中評鏡頭：南投燈會閉幕　浙江百葉龍壓軸

南投燈會閉幕壓軸表演是由來自浙江的百葉龍。（照片：南投縣政府提供） 中評社南投2月24日電／持續近1個月的南投燈會24日晚間告一段落，儘管天空飄著雨，仍吸引許多民眾到場，主燈區閉幕活動壓軸表演是由來自浙江的百葉龍與九獅圖助陣，精彩的演出讓觀眾目不轉睛。南投縣長林明溱表示，明年將再次邀請非物質文化遺產來台，讓南投的民眾與遊客都能欣賞大陸千年文化藝術表演。



閉幕活動中，邀請到同樣為國家級非物質文化遺產的余杭滾燈演出，余杭滾燈是當地民間傳統藝術表演，表演團體以採用江南毛竹削蔑手工編制而成，可壓、可滾、可擲的竹編圓球與亮燈套球，搭配舞蹈及不停變換的隊型演出，不僅吸引觀眾的目光，也為閉幕活動暖場。



南投縣長林明溱表示，為期24天的燈會為南投吸引510萬人參觀，今年燈會有銅粱火龍、陜西腰鼓、七彩雲南、浙江百葉龍及九獅圖等來自大陸的精彩表演，浪漫情人橋也比去年更亮眼，為了明年的燈會，他將前往大陸了解更多非物質文化遺產，持續爭取更多精彩的表演，促進雙方文化交流。



除了許多精彩的表演，林明溱也贈感謝狀給贊助廠商及團體表達謝意，南投縣政府秘書長洪瑞智、南投縣議員張嘉哲、南投市長宋懷琳、浙江省文化旅遊廳副廳長許澎也都出席。水舞廣場在表演尾聲也施放最後一場煙火秀，為南投燈會畫下完美的句點。



