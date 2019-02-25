韓民調第一吳探底　蔡正元：該提名誰很清楚

蔡正元在臉書評論國民黨大位人選民調。（取自蔡正元臉書） 中評社台北2月25日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立委”蔡正元在臉書發文指出，根據美麗島電子報董事長吳子嘉公布國民黨最新國政民調，高雄市長韓國瑜第一，國民黨主席吳敦義則低到僅有1.4%，蔡強調，國民黨如果這樣還不清楚該提名誰，表示已經權欲薰心到了該被滅亡的時候。



吳子嘉在《寰宇全視界》公布“美麗島電子報”最新民調，將韓國瑜和馬英九、前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義，以及前“立法院長”王金平進行比較。結果顯示，韓國瑜以29%居冠，朱立倫15.7%、王金平11.1%、馬英九5.6%、吳敦義1.4%。



吳子嘉說，這份民調是以國民黨中生代所要求的“全民調”方法製成，顯示出“韓國瑜超強！”，而且“對朱立倫傷害很大，因為朱立倫太低了，朱立倫本身不應該那麼低才對！”他原本以為朱立倫與韓國瑜應在誤差之內，因為朱立倫有累積數十年的台灣社會基礎，結果被新聞效應炒作，這份民調才出現這樣的數字。



蔡正元對此在臉書表示，國民黨想重返執政，不想再度輸去政權，保護國民黨不被民進黨滅掉，該提名誰已經很清楚了，如果這樣還不清楚該提名誰，表示已經權欲薰心，到了該被滅亡的時候。