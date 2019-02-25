中評鏡頭：新竹縣新埔　客家人迎天穿日

2019新埔花燈迎天穿踩街活動，雨天登場，同樣精彩熱鬧。（照片：新竹縣政府提供） 中評社新竹2月25日電（記者 黃文杰）北天燈、南烽炮、會移動的花燈在新埔！“2019新埔花燈迎天穿”踩街活動於24日晚間，在新竹縣新埔街上熱鬧登場，雖然因天候不佳，縣府將踩街隊伍調整為38隊，但仍吸引許多民眾到現場，一起欣賞客家藝文、台灣傳統陣頭、特技雜耍等各式演出。



2月24日是農曆正月20日，也是客家天穿日，客家“天穿日”由來，相傳水神與火神相爭，不慎將天撞破，女媧為避免人間苦難，煉製五色石補天，客家人感念女媧補天“天穿日”，男不耕田、女不織布，讓土地休養生息，代表客家敬天謝地、崇尚自然的智慧。



國民黨新竹縣長楊文科、新竹縣議長張鎮榮、“立委”林為洲等貴賓 24日一同出席“2019新埔花燈迎天穿”踩街活動，



楊文科表示，活動雖然下雨，但是雨帶來水，水代表“財”，相信參加民眾今年都能發大財。



今年推出四大特色花燈“諸事大吉”、“花開富貴․圓滿如意”、“客家獅”及“圓滿如意燈籠”



活動結合新竹縣文化特色的柿子、客家獅、桐花及義民祭典意象，感受客家大縣豐厚韻味，希望所有鄉親，都能一切圓滿，諸事大吉。



2019迎天穿活動，結合傳統戲曲、踩街文化及輕旅行熱鬧非凡，尤其踩街隊伍綿延2公里，讓民眾目不暇給、讚聲不斷。無論是社區學校團體、花燈隊伍、表演團隊、表演都使出渾身解數，讓人充分感受了客家特有的民俗活動。