獨派黃昭堂公園被噴漆　市府將提告

台南已故獨派黃昭堂紀念公園內的塑像22日深夜被噴漆破壞。（中評社資料照 ） 中評社台南2月25日電（記者 趙家麟）二二八紀念日前夕，台南七股區獨派大老黃昭堂紀念公園內的黃昭堂雕像22日晚間被噴上紅漆，有自稱噴漆的反獨人士向媒體表示，“因為當針對性地促進轉型正義持續發生，唯有以其人之道還治其人之身，才是最有效率的反制方法。”警方已鎖定涉案的一男一女追查中，七股區公所24日表示將對破壞雕像者提告。



據警方調閱監視器畫面發現，犯案時間為22日晚間將近10時左右，全程不到5分鐘，噴漆者應該是一名男子，一旁還有個女子幫忙攝影，警方已鎖定特定團體展開調查，七股區公所24日也表示要向破壞者追究提告。



台南市政府在事發後已派員清理並發出聲明表示遺憾，市府說，二二八紀念日即將到來，呼籲“目前的和平是台灣全體民眾努力的成果，大家應該多一點包容心，好好珍惜，彼此尊重。”



黃昭堂生前推動“台獨”，賴清德在台南市長任內，以紀念黃昭堂之名在黃位於七股的故鄉建紀念公園，耗資新台幣3500萬元，去年9月落成啟用。卻遭批抨是意識型態作祟、平添爭議，地方擔心遭破壞，還在公園加裝監視器，沒想到半年不到還是發生汙損塑像的狀況。



由於黃昭堂塑像遭噴漆的前一日，政治大學校園蔣介石騎馬雕像遭人鋸掉馬腳，外界懷疑，可能是因為二二八紀念日前夕，統獨對抗之下而產生的報復行動。也有媒體聲稱這是對蔣銅像再遭破壞下的“以其人之道還治其人之身”。



獨派的基進黨台南黨部針對黃昭堂銅像遭潑漆事件，也發出遣責聲明，要求市府提出破壞者並提告。



黃昭堂曾擔任“台獨”聯盟主席長達16年，也曾任“總統府國策顧問”，2011年過世，得年79歲。