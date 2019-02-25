中評鏡頭：韓國瑜訪馬晚宴　發紅包受歡迎

大馬台商收到韓市長的紅包十分開心。（中評社 蔣繼平攝） 中評社吉隆坡2月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任後首次率團出訪，中評社隨行採訪，下午抵達馬來西亞吉隆坡並見證高雄市農會與馬來西亞糧食進出口總商會簽署合作意向書，達成採購總值新台幣1億元的農產協議，晚間也受邀前往大港大酒家進行晚宴，受到與會人士熱情歡迎，但是並沒有政府官員出席晚宴。



這場晚宴貴賓席大包廂的大圓桌共可容納25人左右，韓國瑜在晚宴上等所有與會貴賓入座後，先與眾人敬酒並喝了幾口紅酒，寒暄認識過後，也拿出早已準備好的紅包逐一發給所有來賓，並祝大家“發大財”，讓眾人又驚又喜，也被不少人要求在紅包上簽名，留做紀念。



韓國瑜在晚宴碰上身為馬來西亞賽馬總會委員的丹斯里拿督詹學龍，由於韓曾提出推動賽馬產業，兩人相談甚歡。丹斯里拿督詹學龍受訪時表示，已經敲定新增行程，預計25日下午2點左右陪同韓國瑜等人參觀馬來西亞賽馬場，交流賽馬經驗後才飛往新加坡。



而市府原本公布行程內容，25日上午11點在吉隆坡有場貿易商簽約及推廣會，下午3點則會前往吉隆坡機場，隨行採訪團搭乘勝安航空飛往新加坡，市府團隊搭乘馬來西亞航空前往新加坡機場，預計晚間6點會合出關並下榻當地酒店。