是怎樣一群人讓棉花種子在月球上發芽？

中評社北京2月25日電／1月5日晚8點，北京航天飛行控制中心，嫦娥四號任務生物科普試驗載荷傳回的數據顯示，載荷內的棉花種子發芽了。



那一刻，重慶大學科研團隊的成員們難掩激動。生物科普試驗載荷項目科研團隊，在不到兩年內研製出的生物科普試驗載荷在月球上試驗成功了。



這是在經歷月球高真空、寬溫差、強輻射等嚴峻環境考驗後，人類在月球上培育出的第一株植物嫩芽。



由於溫度原因，這株嫩芽雖然存活時間不長，但不妨礙它迅速成為全球“網紅”。



讓種子在月球上發芽的，是怎樣的一群人？這顆種子的萌發，背後有怎樣的故事呢？



“項目是‘吃百家飯’長大的”



“我們的科研人員，不計個人利益，克服了無數困難，才取得最後的成功。”重慶大學先進技術研究院院長謝更新說。



作為嫦娥四號任務生物科普試驗載荷項目總設計師，回顧剛剛過去的兩年，謝更新認為，這項科研任務的困難和挑戰可以概括為時間緊、限制多、經驗少三個方面。



2016年12月，由重慶大學牽頭設計研發的生物科普試驗載荷被確定為探月工程嫦娥四號的搭載項目之一。此時距離產品交付時間只有1年10個月，嫦娥四號計劃搭載的其他載荷基本都已處於正樣階段，生物科普試驗載荷還只是一個方案，而一個航天產品方案成熟後的研製周期通常在3年以上。

