中評社北京2月25日電／首批21個罕見病藥品減按3%征增值稅、新《專利代理條例》實施、民政部制定《“孤兒醫療康復明天計劃”項目實施辦法》、天津用人單位超比例安排殘疾人就業將給予補貼獎勵……3月起，一批新的法律法規將影響我們的生活。



全國性法律法規



3月起首批21個罕見病藥品減按3%征增值稅



2月11日召開的國務院常務會議部署加強癌症早診早治和用藥保障的措施，決定對21個罕見病藥品給予增值稅優惠。會議指出，要保障2000多萬罕見病患者用藥。從3月1日起，對首批21個罕見病藥品和4個原料藥，參照抗癌藥對進口環節減按3%徵收增值稅，國內環節可選擇按3%簡易辦法計征增值稅。



2018年國家陸續推出抗癌藥等藥品以及藥品原料降稅措施。此次對罕見病藥品給予增值稅優惠是繼去年對抗癌藥品降稅後的又一政策利好。“此次減稅政策對於罕見病患者而言，可以降低藥品價格，從而減輕患者及家庭負擔。”中國社會科學院財經戰略研究院研究員楊志勇表示，“這是稅收促民生的體現。”



新《專利代理條例》3月1日起實施



新修改的《專利代理條例》經國務院常務會議審議，將於2019年3月1日實施。現行的《專利代理條例》於1991年公布實施，對規範專利代理活動，提高創新水平和質量，保障專利制度良好運行起到了積極作用。截至2018年10月底，42569人取得專利代理人資格，執業專利代理人達到18468人，專利代理機構達到2126家。能夠提供涉外服務、專利預警、分析、許可、質押融資、專利訴訟、調解等服務的代理機構數量不斷增加。開展PCT國際專利申請業務的機構數量超過1000家。

