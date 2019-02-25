用“教育思維”管好校園手機

中評社北京2月25日電／新學期即將開始，然而剛剛過去的假期，卻讓不少沉迷手機和電腦的孩子嘗到了苦頭。據報道，兒童成為春節後醫院眼科的就診“主力”，某三甲醫院眼科就診人群中，超65%為兒童，原因多為長期使用電子產品導致的用眼過度。在這一背景下，要不要在校園禁用手機，再次引發討論。



近些年，伴隨著移動互聯網浪潮的發展，以及智能手機功能的日益強大，智能手機在學生群體中迅速普及，並由此引發了學生沉迷於手機遊戲、干擾課堂秩序等一系列問題，加之青少年近視率的居高不下，使很多人將目光聚焦到手機上。是全面封禁還是合理引導，是剛性約束還是柔性管理？圍繞權利與秩序、規定與情理、被動或自覺，小小的手機引出困擾學校、家庭乃至整個社會的大課題。在國際上，儘管包括英國、法國在內的一些國家已進行立法嘗試，但並未完全達成共識。是因勢利導還是一禁了之，成為考驗學校和教師理念與智慧的考題。



應該看到，數字化、智能化是時代的大勢所趨。但心智尚未成熟、自制能力仍相對較差的中小學生使用智能手機，利弊參半。其利，一目了然。作為互聯網的原住民，學生借由智能手機可便捷地獲取各類資訊。教、學、評、測等環節均可基於實時反饋和數據分析及時完成，在提升教學效率的同時，推動個性化教學和因材施教。其弊，也清晰可見。部分學生沉迷於手機不能自拔，成了校園裡的“低頭族”，分散了注意力、干擾了教學秩序、影響了視力和身心健康。更為嚴重的，還有部分學生因沉迷網絡世界導致心理疾患，或受不健康內容的誘導誤入歧途。



正是因為看到了智能手機帶來的“另一面”，去年8月，教育部等8部門聯合印發關於《綜合防控兒童青少年近視實施方案》的通知，明確要求“嚴禁學生將個人手機、平板電腦等電子產品帶入課堂，帶入學校的要進行統一保管”。山東等地也出台相關規定，禁止中小學生帶手機進校園。種種舉措，都是為保護青少年身心健康所做的努力。與此同時，如何更好地興利除弊，還需要學校和家庭的密切配合，進行柔性引導。

