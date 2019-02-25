不同人群心理健康問題均呈增長趨勢

中評社北京2月25日電／我國第一部心理健康藍皮書《中國國民心理健康發展報告（2017～2018）》（以下簡稱“報告”）日前正式出爐，報告稱我國絕大部分國民心理健康狀況良好，僅少數人群存在不同程度的心理健康問題，非農村人口整體好於農村人口。報告由中國科學院心理研究所主持完成、社會科學文獻出版社出版。



中國科學院心理研究所所長、心理健康藍皮書主編傅小蘭當天表示，我國已進入信息化、網絡化時代，不僅生活和工作的節奏加快，而且生理和心理上的壓力也大大增加，國民的心理健康問題已呈現出比單純的軀體健康問題更突出的態勢。2011年，在《自然》雜誌發布的心理疾患負擔統計數據顯示，心理疾患已經給包括中國在內的中低收入國家造成了沉重的經濟負擔。



此次發布的心理健康藍皮書以最近3年的大型心理健康調查為基礎，探討我國不同人群的心理健康現狀，發展趨勢及影響因素。傅小蘭說，我國學者近二三十年來的心理健康研究也顯示，我國不同人群的心理健康問題均呈增長趨勢。



11%～15%國民心理健康狀況較差



報告稱，有11%～15%的人心理健康狀況較差，可能具有輕到中度心理問題；2%～3%的人心理健康狀況差，可能具有中度到重度的心理問題。



中國科學院心理研究所教授、心理健康藍皮書副主編陳祉妍說，心理健康狀況較差的人，他們的社會功能受損不明顯，能進行正常的生活，如從表面上看問題則易被忽視，但本人內心有不適感，也會妨礙能力的正常發揮；如不進行心理輔導，可能自發緩解，也可能發展為更嚴重的心理問題。這部分人群應是心理健康工作的主要目標人群，如他們能得到及時的心理輔導，可有效預防心理疾病，促進心理健康。

