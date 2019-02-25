北京大興國際機場提前完成校飛

中評社北京2月25日電／提前19天，北京大興國際機場完成校驗飛行，這意味著大興國際機場飛行程序和導航設備具備投產通航條件，並可以申請模擬機試飛和飛機現場試飛。按照計劃，大興國際機場將於6月30日實現主體工程竣工，9月30日前正式通航。



首次嘗試使用無人機檢測燈光系統



昨日10時20分，一架獎狀680校驗飛機平穩地降落在北京大興國際機場，這標誌著歷時34天、112小時飛行的北京大興國際機場飛行校驗圓滿落幕，比原計劃提前19天。大興國際機場也向國內首家開航即具備Ⅲ類運行和HUD低能見度起飛保障能力機場的目標邁出了堅實的一步。



中國民航飛行校驗中心主任熊傑介紹，大興國際機場導航設備全部符合設計參數標準，完全能夠滿足未來開放安全運行的需求。特別值得一提的是，在此次校驗過程中，飛行校驗中心嘗試採用了無人機對燈光系統進行檢測，取得了較好的效果。這也為今後無人機承擔部分飛行校驗任務積累了經驗。



中國民航飛行校驗中心飛行部主任彭泉介紹，之所以採用無人機對燈光系統進行檢測，主要是準備推進新技術在校飛中的應用，而且無人機的使用成本遠遠低於校驗飛機，“這次是首次嘗試，我們準備今後在校飛中更多地使用無人機來完成科目驗證。”



彭泉還表示，大興機場完成了ⅢB類盲降的首次校驗，校驗數據合格通過。盲降可分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類標準，其中Ⅲ類盲降“難度系數”最大，又分為ⅢA、ⅢB、Ⅲ類盲降，ⅢB類的天氣標準是前方能見度50米，決斷高度低於15米或無決斷高度，跑道視程在50米至200米，保證接地後有足夠的滑行距離。



大興、廊坊建臨時管控區助提前完成校飛

