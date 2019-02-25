在高校，土博士比洋博士差幾個“硬核”

中評社北京2月25日電／春節過後，剛剛降溫的校園招聘市場再次升溫，不少年輕人迎來了“春招”戰役。在眾多招聘信息中，“具有海外學習經歷者優先”這句話常常出現。而對於正在應聘的博士生來說，這句話將同等條件的年輕人劃分成“水火不容”的兩個群體：“本土博士”與“海歸博士”。



一項“海外經歷”的要求，往往成為本土博士進入理想高校就職的“絆腳石”，即使進入高校工作後，沒有海外經歷的他們也時常承受著打折的待遇和周圍的偏見。然而隨著我國高校學術水平的不斷提高，“唯海歸論”已經開始淡化，人們漸漸發現“海歸”這一標簽不再是萬能鑰匙，在學術道路上，真本事才是試金石。



“海外經歷”：本土博士的傷



對於博士生來說，進入高校就職是十分普遍的一條職業道路。然而對於不少博士來說，“海外經歷”成為他們繞不開的話題，甚至是一個必選項。



天津大學理學院2016級博士生王聰即將畢業，在母校讀了8年的她學術背景出類拔萃——發表的國際論文3篇被選入期刊封面，累計影響因子達76，獲校級以上榮譽15項。如今，她正在就業和出國深造中猶豫不決：“出國深造也是為了回來。如果沒有出國留學的經歷，一些人才計劃是沒辦法申請的。目前也有一些針對本土博士的政策和計劃，但是名額非常少。我們這些應屆本土博士，如果應聘和自己畢業院校檔次差不多的學校，常常職位會降低；如果都投同一個職位，海歸肯定會被優先錄用。”



近年來，不少地方和高校在引進博士時不再明文規定必須是海歸博士，但“具有海外學習經歷者優先”這一要求仍然或明或暗地存在於各種招聘信息中，成為本土博士跨不過去的坎兒。



例如，2019年北京大學新聞與傳播學院招聘啟事中提到，助理教授／副教授／長聘副教授／教授崗位要求“有海外學習工作背景的優先”。浙江大學馬克思主義學院在2019年1月發布誠聘海內外英才的公告中寫道，講師崗位要求“有海外著名高校留學或博士後經歷者優先”；吉林師範大學2018年招聘高層次人才計劃中，計算機學院軟件工程專業教師等理科類崗位要求“有海外學習或留學經歷者優先”。

