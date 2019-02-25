西安出台規劃應對人口老齡化

中評社北京2月25日電／《西安市養老服務設施布局規劃（2018－2030年）》日前正式向社會發布（以下簡稱“規劃”）。規劃除提出新建小區應按照每百戶配建20平方米養老服務設施外，還提出推進“嵌入式”養老、探索創新“時間銀行”養老、重點打造“虛擬養老院”等舉措。



據統計，西安現有養老機構140家，其中公辦33家、民辦107家，社會養老床位數5.4萬張，每千名老人擁有的養老床位數為36.75張，養老服務設施發展相對滯後。



根據本次專項規劃：2021年，西安將建成以居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相融合的養老服務體系。屆時，西安全市養老服務設施將覆蓋100%的城市社區和80%的農村社區，每千名老人擁有社會養老床位不低於45張。其中，護理型床位占養老總床位數不低於40%，社會辦養老機構床位數比例達到80%。同時，各區縣都要建設1所公辦機構養老設施，確保政府托底功能。



西安將對養老設施用地進行剛性控制，按照人均用地不少於0.1平方米的標準，分區分級規劃設置養老服務設施。凡新建城區和新建居住（小）區，要按照每百戶20平方米配套建設養老服務設施，並與住宅同步規劃、同步建設、同步驗收、同步交付使用。老城區和已建居住（小）區無養老服務設施，或現有設施未達標的，按照每百戶15平方米的標準，通過購買、置換、租賃等方式，配置完善養老服務設施。



2022年至2030年，西安將著重推進老年人家庭醫生簽約和老年人健康檔案管理工作，在穩定簽約率的基礎上，做實做細老年人家庭醫生簽約工作。老年人協會和志願者協會覆蓋所有社區和村莊。全市養老服務設施覆蓋100%的城市社區和100%的農村社區。



（來源：中國青年報）