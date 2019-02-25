劉鶴（資料圖片） 中評社北京2月25日電／當地時間2月22日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會見正在美國進行第七輪中美經貿高級別磋商的習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。



劉鶴首先轉達習近平主席致特朗普總統的口信。習近平在口信中指出，近一段時間以來，兩國經貿團隊落實我同總統先生在阿根廷會晤達成的共識，開展了密集經貿磋商，取得積極進展。兩國和國際社會對此普遍反響積極。希望雙方繼續本著相互尊重、合作共贏的態度，再接再厲，相向而行，達成互利雙贏的協議。我願同總統先生通過各種方式保持密切聯繫。我和我夫人彭麗媛教授向總統先生、梅拉尼婭女士和家人致以誠摯問候和良好祝願。



劉鶴表示，我此次作為習近平主席的特使再次訪問華盛頓，是為了進一步落實兩國元首達成的重要共識，推動經貿磋商在已有基礎上取得更大進展。兩天來，兩國經貿團隊進行了富有成效的談判，在貿易平衡、農業、技術轉讓、知識產權保護、金融服務等方面取得積極進展。下一步，雙方將加倍努力，抓緊磋商，完成好兩國元首賦予的重大職責。



特朗普感謝習近平主席捎來的口信，並請劉鶴轉達他和夫人梅拉尼婭女士對習近平主席、彭麗媛教授和中國人民的親切問候和美好祝福。特朗普表示，我同習近平主席有著密切而強有力的關係。美中關係極其重要，當前兩國關係十分良好。本輪高級別經貿磋商取得巨大進展，同時仍有不少工作需要完成。為此，雙方已決定將本輪磋商延長兩天。美方願同中方共同努力，推動磋商取得更多成果。我相信雙方將最終達成一個有意義、對兩國都有利的協議。我非常期待在不久的將來再次同習近平主席會晤，共同見證美中經貿關係的歷史性時刻。



（來源：人民網－人民日報）