吳嘉和：綠大選主軸是台海危機　藍有對策？

吳嘉和。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月26日電（記者 黃文杰）新科中國國民黨桃園市議員吳嘉和接受中評社訪問表示，高雄市長韓國瑜高人氣，強壓國民黨四顆太陽，這是不爭事實，但是不要忽略民進黨的選舉策略，也就是大選主軸會拉回台海危機，一旦瀕臨戰事，對蔡英文絕對有利，此時就要看國民黨誰最有能力與蔡抗衡？樂見韓流讓藍軍保持溫度，但選的是台灣領導人，這個層級與視野必須更高。



吳嘉和，萬能科技大學材料科學研究所碩士，桃園升格前，末代中壢市民代表會主席連任三屆，人稱桃園的“吳主席”，在中壢地區具有關鍵性的政治影響力，包括宋楚瑜選2016到地方“找朋友”，以及朱立倫代表國民黨參選2016，都曾指定來拜訪他，這次當選第二屆桃園市議員。



中評社問，怎樣看國民黨2020人選？



吳嘉和分析，兩岸與美台關係，才是決定國民黨2020人選最重要的關鍵，可能要等到所有參選人都訪問過美國之後，情況才比較明朗，現在所講，誰民調高、誰民調低，初選要怎麼選？看起來紛紛擾擾，或許還要一點時間，尤其光討論韓國瑜，要選或不選？每天大篇幅攻佔各種媒體，但是必須說，只是民眾聊天的話題，因為說不出所以然，才叫話題。



他認為，不可否認，現在“韓流”正在狂吹，還跑到馬來西亞及新加坡，替高雄“貨出去、人進來”來拼經濟，看起來真的把四顆太陽逼到牆角，彷彿有股力量，要把韓國瑜“趕鴨子上架”，但是必須要知道，韓國瑜心中清楚知道他要什麼，過去政壇沈潛20年，不是完全跟社會脫節，正在念“社會”研究所，只是這所研究所沒有名稱。



吳嘉和說，韓國瑜在拜訪馬來西亞，就成功爭取一億元的訂單，真的令人高興，一億元對於地方政府確實是筆大數目，但是如果拼2020，重點是怎樣替台灣創造新經濟？這個層級與視野必須更高。



他也建議大家看一個方向，韓接高雄市長，局處首長是否全部補齊？這意味組織架構不是完整，身為六都市長，底下主管都無法一次到位，若繼續轉戰大位，“中央政府”有多少部會職缺？需要補齊，需要多久才能到位？



被問到，韓國瑜高人氣是否成為“太陽”爭取聯盟對象？若韓不選，光芒要給誰？



“韓國瑜心已定！”吳嘉和觀察，如果韓不選的話，他支持對象已經決定好了，點名誰、光芒給誰，問題是，現在只能用“指鹿為馬”、“指馬為鹿”來詮釋，這不是賣關子，但是對照之前，韓國瑜提到四個人上桌打麻將，他在講什麼？檯面上四個人在打麻將，真的只有四個人嗎？



吳嘉和解釋，韓國瑜的話通常話中有玄機，撲朔迷離，但是也要嚴肅看韓國瑜的人事，顯然不夠完整。



他認為，韓國瑜所站的位置是高雄市長，光從拼地方經濟，樂見高雄經濟開始復甦，未來層級若要提升到國家領導人，所需要的國際視野不一樣，現在有六到七人想取大位，哪一位有本事、有能力、創造台灣新經濟？尤其需要財經背景與國際觀的人，看來看去，只是國民黨前主席、前新北市長朱立倫最有資格。



吳嘉和指出，現在媒體高度關注韓流掀起的拼經濟，卻鮮少注意到，民進黨的選舉策略，尤其兩岸因素，美國是否就決定挺蔡英文？還要觀察，但是現在只有朱立倫先訪美，兩岸與台海關係，朱立倫是有能力可以控制。



他憂心說，如果美方要給蔡英文的話，可能藉由兩岸戰事升溫，暗助蔡英文繼續連任，也因此，現在所有韓流討論，屆時焦點通通會回到台海身上，一旦台海危機急遽拉高，就要看台灣領導人的特質與能力，國民黨誰有資格去穩定兩岸與中美台的角色？這不是地方首長拼經濟的熱度，要嚴肅面對，誰真正有能力、誰有本事可以去主導兩岸和平。



吳嘉和，不管誰取代誰，重點是，選出的人要比這個人條件更好，同樣面對台海危機，軍事衝突在爆發或不爆發的臨界點，誰可以掌控？你的論述是什麼？這不是光靠韓流可以打敗民進黨這麼簡單，台海危機對蔡英文絕對有利，現在蔡民調低，也不是永遠低，只要把焦點轉移到台海身上，建議國民黨要先預留一些招數才比較實際。



他說，蔡英文整天拼命“打韓”、“卡韓”，說穿了，就是擺明先跟民調高的人來對打，也等於把無黨籍台北市長柯文哲給邊緣化，一旦選舉策略奏效，再把焦點轉移到台海軍事危機，國民黨到底有沒有意識到這個選舉佈局？萬一台海擦槍走火呢？恐怕賠上的是台灣老百姓，政治上的“韓流”可以擋“辣台妹”嗎？