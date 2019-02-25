措施有力就業穩（數字看“六穩”）

中評社北京2月25日電／回首2018年，中國經濟保持總體平穩、穩中有進的良好態勢。這樣的成績，是各地各部門認真落實以習近平同志為核心的黨中央部署要求，採取有力措施穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期取得的。中央經濟工作會議在部署2019年經濟工作時要求進一步做好“六穩”工作，保持經濟運行在合理區間。



即日起，本報推出“數字看‘六穩’”系列報道，從就業、金融、外貿、外資、投資、預期等六個領域的相關數據切入，報道實現“六穩”的政策措施，展現“六穩”工作取得的成效經驗，分析如何進一步做好“六穩”工作，以保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。



——編 者



就業是什麼？



就業是農民工手中的返城車票。正月初五，江西贛州於都縣船坑村村民張華壽背上行囊，坐上開往廣東東莞的K4366次務工專列，“廠裡承諾，只要年後回去上班就能漲1000多塊工資，一個月能掙8000多元！”



就業是創業者眼裡的人才招聘。正月初六，北京影譜科技創始人姬曉晨修改數百頁的企業規劃書直到深夜，“企業幸運地趕上人工智能行業擴張期，今年員工人數爭取增一倍。”



習近平總書記強調，就業是最大的民生工程、民心工程、根基工程，是社會穩定的重要保障，必須抓緊抓實抓好。去年以來，以習近平同志為核心的黨中央審時度勢，果斷決策，將穩就業擺在“六穩”工作之首，我國新增就業創新高，創業環境更向好！

