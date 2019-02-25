協同發展五年間，非首都功能疏解得怎樣了？

中評社北京2月25日電／京津冀協同發展戰略實施以來，北京市緊緊扭住疏解非首都功能這個“牛鼻子”，充分發揮“一核”的輻射帶動作用，持續增強與津冀協同聯動，開啟從“集聚資源求增長”到“疏解功能謀發展”的重大歷史性變革。五年來，“疏解整治促提升”專項行動取得一批標誌性成果，協同創新和體制機制改革步伐加快，百姓獲得感不斷提升。



去存量、控增量，加速疏解非首都功能



動物園等區域性批發市場完成撤並升級和外遷，天意等批發市場實現關停……



京津冀協同發展五年來，北京市加速疏解非首都功能，疏解一般製造業企業累計達到2648家，累計疏解提升台賬內市場581家、物流中心106個。



“推動以疏解北京非首都功能為‘牛鼻子’的京津冀協同發展，是落實首都城市戰略定位、優化提升首都功能的關鍵之舉。”北京市委市政府推進京津冀協同發展領導小組辦公室副主任劉伯正說。



去存量，解決當前問題；控增量，謀求長效之舉。



北京市制定實施了全國首個以治理“大城市病”為目標的新增產業禁限目錄，並兩次修訂完善，嚴把新增產業准入關。



截至2018年底，不予辦理新設立或變更登記業務累計達2.16萬件，批發零售等限制類行業新設市場主體數量下降明顯。



疏解非首都功能，為強化首都功能騰出了空間，為優化首都城市布局創造了條件。符合首都城市戰略定位的科學研究和技術服務業、文創產業等新設市場主體保持活躍態勢。

