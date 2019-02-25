備案審查有剛性　百姓關切有回應

中評社北京2月25日電／有件必備、有備必審、有錯必糾。



過去一年，全國人大常委會持續加強備案審查工作，加大監督糾正力度，加強備案審查制度和能力建設，為保障憲法和法律實施，維護國家法制統一打下堅實基礎。



百姓關切，備案審查有所應



向全國人大常委會提出對法規、司法解釋的審查建議，是立法法、監督法賦予公民的一項重要權利，也是人民群眾對法規、司法解釋制定工作進行監督的一個重要渠道。



全國人大常委會法工委統計顯示，2018年，全國人大常委會法工委共收到公民、組織涉及規範性文件的各類來信來函4578件，可以明確為審查建議的有1229件，其中屬於全國人大常委會備案審查範圍的有112件。審查建議辦理完畢後，及時向審查建議人反饋了研究處理結果。



“近年來收到的審查建議中，有不少是針對道路交通管理的地方性法規和規章提出的，涉及對車輛採取限行、限號措施以及將處理違章作為機動車年檢前提條件等方面的規定。”全國人大常委會法工委主任沈春耀介紹，對此，法工委已與一些地方人大常委會及公安部、生態環境部作了溝通。下一步，將針對審查研究中發現的問題，與制定機關深入溝通並督促解決。



建設一個天藍、地淨、水清的美麗中國，是人民的期盼，也是備案審查工作需要積極回應的關切。



全國人大常委會法工委法規備案審查室副主任田燕苗介紹，2018年，全國人大常委會辦公廳向有關方面發函，要求做好生態環保法規、規章、司法解釋等規範性文件的全面清理工作，31個省區市人大常委會清理發現1029件法規存在與上位法不一致等問題。

