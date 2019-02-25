國家郵政局：完善快遞包裝回收體系

中評社北京2月25日電／隨著我國快遞業高速發展，快遞包裝回收、綠色治理等行業問題引起全國政協的高度重視，民革中央提案提出促進快遞行業綠色發展。一年來，國家郵政局結合提案內容建議和行業工作實際，多次開展快遞綠色發展專題調研，將提高快遞包裝綠色化、減量化、可循環列為郵政業更貼近民生七件實事之一。



完善相關法律法規



國家郵政局市場監管司環境保護處處長尹訓國介紹，去年出台的《快遞暫行條例》中增加專門條款對快遞綠色包裝進行規定，明確了快遞綠色發展的直接上位法依據。



去年，國家郵政局聯合10部門出台了《關於協同推進快遞業綠色包裝工作的指導意見》，印發《國家郵政局關於全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的實施意見》，明確了綠色發展指標和計劃完成的時間節點。今年，將推動相關統計指標納入常規統計調查範圍，加快建立快遞包裝產品監測評價體系。



此外，國家郵政局還制修訂了《快遞封裝用品》系列國家標準和《快遞電子運單》《郵政業封裝用膠帶》等4項行業標準。試行快遞業綠色包裝指南，從綠色採購、內部培訓、作業操作等方面明確了相關要求，推進規範化系統性治理。



加強包裝研發創新



尹訓國說，推動快遞綠色發展，必須注重發揮企業創新主體地位，搭建快遞業綠色發展產學研共促平台，推動郵政行業產業發展的關鍵性技術研發和成果轉化。

