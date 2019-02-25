民進黨不斷煽動準備戰爭　洪孟楷：不負責任

國民黨召開“蘇揆想用掃把去打仗，綠委利用軍人拚選舉、民進黨糟蹋軍人、輕忽國防！令人忍無可忍”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月25日電（記者 張嘉文）針對“行政院長”蘇貞昌日前在“立法院”備詢時提及，若兩岸開打，“有隻掃把，我都拿起來，絕不投降！”。中國國民黨今天召開記者會批評，蘇貞昌拿開戰當兒戲、掃把當武器，民進黨不斷煽動準備戰爭氣勢，完全不負責任，也是拿軍人的命當兒戲。



國民黨文傳會副主委洪孟楷今日上午召開“蘇揆想用掃把去打仗，綠委利用軍人拚選舉、民進黨糟蹋軍人、輕忽國防！令人忍無可忍”記者會。



洪孟楷出示資料表示，今年1月14日公布的全民國防之旅營區開放計劃書，四項活動並未包括台北港，但不到兩個禮拜後，卻在1月29日火速招標加開一場軍事操演，並且要動用宜蘭艦、桃園艦，還有康定級軍艦、快艇，以及陸軍專校戰鼓隊表演、陸戰隊、爆破中隊、幻象戰機衝場等活動。



洪批評，動員數百人，預算規模更難以估計的活動，居然可以不在年度計劃內，兩週內就產生？且根據“國防部”內部透露，活動規劃後還需向“立委”辦公室報告才能執行，此行為根本拿軍人當成樣版、當工具。



洪孟楷也指出，蘇貞昌上週說拿掃帚來打仗，更是把軍人性命當兒戲。如果真的戰爭發生，當需要一位“行政院長”拿掃把打仗時，那是已經有多少軍人性命被犧牲了？請教“行政院”有評估過嗎？請教“國防部”有推算過嗎？民進黨近來不斷的煽動準備戰爭的氣勢，完全不負責任。他質疑蔡英文政府，“中華民國”軍人的命不是命嗎？”講“第一波攻擊”、“掃帚來去拚”，根本就是拿軍人的命當兒戲。



洪孟楷強調，和平才是兩岸應該共和追求的目標，戰爭是災難，不是奪權的遊戲、更不是選舉操弄的工具，軍人是保家衛國的第一線，也絕對不是選舉造勢的工讀生，憑什麼讓民進黨的特定政治意識來隨便濫用軍人。