親綠民調：蔡朱柯參選支持度在誤差範圍

民眾對蔡英文最近的表現滿不滿意？結果顯示。（照片：兩岸政策協會提供） 中評社台北2月25日電（記者 黃筱筠）親綠的兩岸政策協會今天公布“蔡英文施政表現及2020支持度民調”。調查顯示，蔡英近期施政表現滿意度為40.5%慢慢從去年“九合一大選”谷底回穩。而以蔡英文、柯文哲及國民黨的各個“太陽”進行2020大選的對比式民調，蔡、柯支持率基本不分上下，國民黨支持率從高至低分別是韓國瑜、朱立倫、王金平、吳敦義；若是韓或朱出線競選，2020“總統”大選民調則是呈現藍綠白三足鼎立拉鋸格局。



針對2020大選支持度調查，在蔡英文（26.5%）、朱立倫（26.1%）及柯文哲（27.9%）參選狀況下，柯文哲僅微幅領先，三人支持度皆在誤差範圍內。



蔡英文（27.8%）、韓國瑜（29.5%）及柯文哲（24.9%）參選狀況下，領先者為韓國瑜，但三人支持度仍在誤差範圍內。



蔡英文（27.2%）、王金平（11.7%）及柯文哲（37.2%）參選狀況下，柯文哲拉開領先幅度。



蔡英文（28.5%）、吳敦義（8.1%）及柯文哲（39.1%）參選狀況下，柯文哲領先幅度最大。



簡言之，2020大選的國民黨人選將為藍綠白三方競逐的關鍵。



內政方面，針對蔡政府“保障勞工基本生活”作為的滿意度有40.6%，尚有50.1%的民眾不滿意。其次，對於蔡政府“減輕民眾生活負擔”作為有49.5%民眾表示滿意、44.2%認為不滿意。至於在外交兩岸方面，有83.3%的民眾知道蔡英文回應反對“習五點”中的“一國兩制”，並有53.1%民眾滿意蔡英文在維護台灣主權上的表現，不滿意者佔40.5%。



本次訪問係於108年2月22日至23日進行調查。成功訪問1，078位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。