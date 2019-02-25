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圖：文以載道 祈福沐新
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2019-02-25 11:07:38
中評社上海2月25日電／新春伊始，2月22日下午在上海市書法家協會2018年度總結大會暨乙亥新春茶話會於2月22日在文藝會堂隆重舉行，回顧、展望、頒獎、演藝表演，文以載道，其樂融融。上海市文聯黨組書記尤存、市書協顧問及負責人出席，與近200名本市書法界代表共話和而以諧、書道精進與發展。
文：言寺 圖：祖忠人
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