圖：文以載道　祈福沐新

中評社上海2月25日電／新春伊始，2月22日下午在上海市書法家協會2018年度總結大會暨乙亥新春茶話會於2月22日在文藝會堂隆重舉行，回顧、展望、頒獎、演藝表演，文以載道，其樂融融。上海市文聯黨組書記尤存、市書協顧問及負責人出席，與近200名本市書法界代表共話和而以諧、書道精進與發展。



文：言寺 圖：祖忠人

