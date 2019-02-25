美國稱將對委內瑞拉施加更多制裁

图片来源网络 中評社北京2月25日電／在委內瑞拉政府贏得23日“關鍵日”較量後，美國國務卿蓬佩奧24日說，美國將對委施加更多制裁，以加強對委政府的施壓力度。



蓬佩奧當天在接受美國有線電視新聞網專訪時作出上述表示。他說，美國可能將向委內瑞拉提供更多人道主義援助，並找到其他辦法確保援助物資送抵委境內。美國將在25日於哥倫比亞召開的“利馬集團”會議上同與會各國就此進行討論。



美國提供的多批援助物資近日分別抵達委內瑞拉鄰國哥倫比亞、巴西邊境，美方希望物資進入委內瑞拉。委總統馬杜羅21日宣布關閉委巴邊界，23日宣布與哥倫比亞斷絕外交和政治關係。委政府拒絕接受美國“人道主義援助”，指責美方提供“援助”是為軍事干預做準備，並要求美國取消對委制裁。



委議會主席、反對派領導人瓜伊多23日試圖從哥倫比亞和巴西邊境向委境內強行運送美國“人道主義援助”物資，但物資並未通過委軍方把守的邊境線。當天委國內發生的抗議活動也基本得到控制。分析人士指出，23日是瓜伊多為“援助”物資進入委境內設定的最後期限，在委政府頂住多方壓力贏得“關鍵日”較量後，未來委反對黨與外部勢力很可能加緊對委政府施壓，委局勢仍將複雜。



1月23日，瓜伊多宣布自己為“臨時總統”，要求委內瑞拉重新舉行大選。美國及一些拉美國家隨即對他表示支持。為逼迫馬杜羅下台，美方近期不斷加大對委制裁力度，甚至表示不排除進行軍事干預。



（來源：新華網）