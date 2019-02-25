綠委問兩岸開戰　嚴德發：戰到最後一兵一卒

嚴德發。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月25日電（記者 黃筱筠）無黨籍台北市長柯文哲日前提到兩岸開戰，美方說台灣只能撐兩天。民進黨“立委”對此都在委員會上要求“國防部長”嚴德發說明，民進黨“立委”羅致政更拿出資料說，20世紀以來的戰爭，最短的戰役是以色列與埃及等戰爭，也打了6天，全世界沒有只撐2天的戰役。羅致政更詢問，中共除非不登陸，否則登陸一定會付出很大的代價？“國防部長”嚴德發也說，“我們一定迫使他們奪台任務失敗”。



“外交及國防委員會”今天邀請嚴德發等官員進行業務報告並備質詢。



羅致政質詢問到，台灣軍力撐不過2天的說法，可能是對國防了解有限，對於軍方低估？嚴德發表示，這對於我們軍方來說不公平，對我們來說是污衊。我們平時在戰區準備，我們防衛作戰憑藉我們實力，現在有國家有完整的戰略規劃。



羅也詢問是否知道美方說法？美方有說撐多久？嚴德發表示，因為現在推動募兵制，美方關心我們狀況，他們表達關心很正常，但不是表達反對。



羅致政拿出資料說，20世紀的戰爭沒有只打2天，最短就是以色列與埃及等地的戰爭打了6天，如果台灣撐不到2天，那最弱的軍方就在這邊，全世界有只打2天的戰爭。



羅致政也說，投降是政治決定？3分鐘也可以投降，3年也可以不投降？嚴德發表示，我們軍方就是戰到最後一兵一卒，守護“中華民國台灣”的自由、民主、人權。



羅也問到，中共除非不登陸，否則登陸一定會付出很大的代價？嚴德發表示，我們一定迫使他們奪台任務失敗。