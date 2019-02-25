綠委林俊憲：賴清德支持蔡目前沒改變

林俊憲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月25日電（記者 楊騰凱）前“行政院長”賴清德日前被問及2020大選問題時，強調等3月16日“立委”補選結束後再討論。對此，賴清德子弟兵，新系民進黨籍“立委”林俊憲向中評社表示，賴清德不願大家討論他要不要選2020，分散注意力，賴之前都支持蔡英文，目前應該是沒有改變。



中評社提問，賴清德強調3月16日補選過後再談2020大選，賴為何會這樣說？



林俊憲表示，賴清德是指民進黨現在要全心全力來打好這幾場“立委”補選，補選壓力非常大，不要再去討論大選，應該傾全黨之力投入新北市、彰化縣、台南市的“立委”補選，尤其台南這一場打得意外激烈，賴清德大概是希望避免其他政治話語分散了大家的注意，不要再討論其他事情，補選先勝選比較重要。



中評社問，賴清德是否想避免大家討論自己要不要參選2020？



林俊憲表示，賴清德大概也是這個想法，那樣回答就是強調自己是來輔選的，怎麼反而問他大選的事情，賴清德之前都支持蔡英文，目前應該是沒有改變。



中評社問，台南補選怎麼遇上這麼大的壓力？



林俊憲指出，民進黨這次在台南市補選出現分票問題，藍綠之外另一名無黨籍候選人陳筱諭原本是民進黨籍，卻分裂而出以無黨參選，使綠營出現分裂危機，所以民進黨更不敢掉以輕心。目前看來，民進黨在民調上其實只領先一點點，但這個選區偏綠，而且原本的“立委”是新上任台南市長的黃偉哲，更使得民進黨身上有必勝不可的壓力。



林俊憲指出，加上補選投票率向來很低，之前台北市“立委”補選投票率約3成，台中市則只有2成5，更難以判斷最後的勝負，民進黨輸不得，但中國國民黨若贏，也只是多一席而已，雙方壓力不同，蔡英文近期也會到台南輔選。