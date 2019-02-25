民進黨狂打韓國瑜　孫大千：背後有四大盤算

孫大千指出民進黨狂打韓國瑜的背後有四大盤算。（孫大千臉書） 中評社台北2月25日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜日前發表兩岸談話，引起民進黨、蔡英文、“行政院長”蘇貞昌等紛紛“打韓”。對此，前國民黨“立委”孫大千分析，民進黨“打韓策略”背後的四個盤算，包括：1.全面弱化國民黨內的幾顆太陽。2.毁滅韓國瑜，就可以毁滅國民黨。3.凝聚綠營選民的向心力和能量。4.爭取媒體曝光度和累積網路的聲量。



孫大千臉書全文如下：



民進黨“打韓策略”背後的四個盤算：



第一，全面弱化國民黨內的幾顆太陽。由於韓國瑜參選“總統”的可能性不高。所以，只要全力打韓，必然拉抬韓國瑜的聲勢，就可以徹底邊緣化國民黨可能參選“總統”的幾顆太陽。



第二，毁滅韓國瑜，就可以毁滅國民黨。國民黨現在完全由韓國瑜一個人獨立支撐，韓國瑜幾乎就是國民黨實質的精神領袖。只要突破韓國瑜防線，國民黨就會全線崩潰。



第三，凝聚綠營選民的向心力和能量。藉由一次又一次的打韓行動，鼓舞綠營選民的戰鬥意志和決勝信心。



第四，爭取媒體曝光度和累積網路的聲量。只要是打韓的新聞，都可以在媒體上得到一席之地，同時也會在網路上引發支持群眾的正反論戰。絕對是出風頭，搏出名的最佳辦法。



